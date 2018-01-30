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На прибирання «нічийного» сміття в Луцьку передбачають витратити чималу суму

На прибирання «нічийного» сміття в Луцьку передбачають витратити чималу суму
На прибирання розкиданого сміття на території Луцької міської територіальної громади, а також збирання побутових відходів передбачають витратити 3,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у відповідному тендері, оголошеному через платформу ProZorro.

Відповідно до умов першої закупівлі, здійснять ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, згідно з актами комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, приписами санітарно-епідеміологічної служби, екологічної інспекції та інших служб з вивезенням безхазяйних відходів на полігон в село Брище Луцького району.

Роботи мають виконати до кінця 2021 року. Очікувана вартість - 1 024 000 гривень.

Окрім того, візьмуться в Луцьку за збір, вивезення у Брище та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів. На це передбачають витратити 2 500 000 гривень.

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Теги: сміття, прибирання, тендер
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