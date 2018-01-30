На прибирання «нічийного» сміття в Луцьку передбачають витратити чималу суму





Про це йдеться у відповідному



Відповідно до умов першої закупівлі, здійснять ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, згідно з актами комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, приписами санітарно-епідеміологічної служби, екологічної інспекції та інших служб з вивезенням безхазяйних відходів на полігон в село Брище Луцького району.



Роботи мають виконати до кінця 2021 року. Очікувана вартість - 1 024 000 гривень.



Окрім того, візьмуться в Луцьку за збір, вивезення у Брище та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів. На це передбачають витратити 2 500 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На прибирання розкиданого сміття на території Луцької міської територіальної громади, а також збирання побутових відходів передбачають витратити 3,5 мільйона гривень.Про це йдеться у відповідному тендері , оголошеному через платформу ProZorro.Відповідно до умов першої закупівлі, здійснять ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, згідно з актами комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, приписами санітарно-епідеміологічної служби, екологічної інспекції та інших служб з вивезенням безхазяйних відходів на полігон в село Брище Луцького району.Роботи мають виконати до кінця 2021 року. Очікувана вартість - 1 024 000 гривень.Окрім того, візьмуться в Луцьку за збір, вивезення у Брище та захоронення безгосподарних твердих побутових відходів. На це передбачають витратити 2 500 000 гривень.

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