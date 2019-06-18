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Забрала сестру зі школи на мотоциклі хлопця: деталі загибелі 15-річної дівчини з Волині

Забрала сестру зі школи на мотоциклі хлопця: деталі загибелі 15-річної дівчини з Волині
Двоє дітей розбилися на мотоциклі на Волині у селі Заболоття. 15-річна дівчинка загинула на місці, її на два роки молодшу сестру ушпиталили у найближчу лікарню.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

13-річна дівчинка, яка вижила в аварії, зараз у реанімації, але при тямі.

«Ми поїхали кататися, а далі я нічого не пам’ятає», - каже дівчинка.

За словами медиків, стан дитини тяжкий.

«Це є політравма, перелом відкритий стегна, переломи плечової кістки і переломи передпліччя. Крім того, є черепно-мозкова травма», - каже начальник з медичної частини Ратнівської лікарні Володимир Колотюк.

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Аварія сталася напередодні у селі Заболоття. За кермом була 15-річна сестра Ірини, яка позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому до школи, аби забрати молодшу сестру з уроків. Прав у неї не було, але відомо, що так робила не вперше. Цього разу щось пішло не так, дівчина з’їхала з дороги і на швидкості врізалася у цегляний паркан. Від удару кермувальниця загинула одразу. А Ірина отримала численні переломи. Попередньо відомо, що обидві дитини були без шоломів. У поліції відкрили кримінальне провадження.

«Всі обставини трагедії з’ясовуються. Слідство триває», - зазначили в поліції.

Відомо, що мати дівчат нині на заробітках у Польщі, батько з родиною не живе. Дітей, поки мами немає, виховує бабуся.

Через тяжкі травми медики планують переправити Ірину до Луцька в обласну дитячу лікарню, адже в дитини попереду щонайменше три операції.


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Теги: смертельна аварія, подробиці, мотоцикл, Заболоття
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