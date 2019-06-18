Забрала сестру зі школи на мотоциклі хлопця: деталі загибелі 15-річної дівчини з Волині

два роки молодшу сестру ушпиталили у найближчу лікарню.



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13-річна дівчинка, яка вижила в аварії, зараз у реанімації, але при тямі.



«Ми поїхали кататися, а далі я нічого не пам’ятає», - каже дівчинка.



За словами медиків, стан дитини тяжкий.



«Це є політравма, перелом відкритий стегна, переломи плечової кістки і переломи передпліччя. Крім того, є черепно-мозкова травма», - каже начальник з медичної частини Ратнівської лікарні Володимир Колотюк.



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Аварія сталася напередодні у селі Заболоття. За кермом була 15-річна сестра Ірини, яка позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому до школи, аби забрати молодшу сестру з уроків. Прав у неї не було, але відомо, що так робила не вперше. Цього разу щось пішло не так, дівчина з’їхала з дороги і на швидкості врізалася у цегляний паркан. Від удару кермувальниця загинула одразу. А Ірина отримала численні переломи. Попередньо відомо, що обидві дитини були без шоломів. У поліції відкрили кримінальне провадження.



«Всі обставини трагедії з’ясовуються. Слідство триває», - зазначили в поліції.



Відомо, що мати дівчат нині на заробітках у Польщі, батько з родиною не живе. Дітей, поки мами немає, виховує бабуся.



Через тяжкі травми медики планують переправити Ірину до Луцька в обласну дитячу лікарню, адже в дитини попереду щонайменше три операції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє дітей розбилися на мотоциклі на Волині у селі Заболоття. 15-річна дівчинка загинула на місці, її наПро це йдеться в ТСН.12.00. 13-річна дівчинка, яка вижила в аварії, зараз у реанімації, але при тямі.«Ми поїхали кататися, а далі я нічого не пам’ятає», - каже дівчинка.За словами медиків, стан дитини тяжкий.«Це є політравма, перелом відкритий стегна, переломи плечової кістки і переломи передпліччя. Крім того, є черепно-мозкова травма», - каже начальник з медичної частини Ратнівської лікарніАварія сталася напередодні у селі Заболоття. За кермом була 15-річна сестра, яка позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому до школи, аби забрати молодшу сестру з уроків. Прав у неї не було, але відомо, що так робила не вперше. Цього разу щось пішло не так, дівчина з’їхала з дороги і на швидкості врізалася у цегляний паркан. Від удару кермувальниця загинула одразу. А Ірина отримала численні переломи. Попередньо відомо, що обидві дитини були без шоломів. У поліції відкрили кримінальне провадження.«Всі обставини трагедії з’ясовуються. Слідство триває», - зазначили в поліції.Відомо, що мати дівчат нині на заробітках у Польщі, батько з родиною не живе. Дітей, поки мами немає, виховує бабуся.Через тяжкі травми медики планують переправити Ірину до Луцька в обласну дитячу лікарню, адже в дитини попереду щонайменше три операції.

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