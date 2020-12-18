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Заквітчали територію школи трояндами: волинські учні вибороли друге місце у всеукраїнському конкурсі

Заквітчали територію школи трояндами: волинські учні вибороли друге місце у всеукраїнському конкурсі
За підсумками Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» шестикласники Судченського ліцею, учасники гуртка «Юні квітникарі», здобули на всеукраїнському етапі друге місце.

Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".

У Судченській альма-матер ще чотири роки тому розпочали зароваджувати власний проєкт «Зелена феєрія», в рамках якого діє підпроєкт «Веселковий розарій». За його реалізацію відповідає вчителька Наталія Токар, котра є керівником гуртка «Юні квітникарі». І от, відповідно до Наказу МОН України Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (НЕНЦ), обласні та районні центри юних натуралістів України, почали запроваджувати трудові акції з активізації суспільно-корисної роботи та трудової діяльності школярів, серед яких – «Парад квітів біля школи».

Трудова акція передбачала благоустрій території, закладку та створення на території навчального закладу газонів, квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в зовнішньому озелененні шкіл та позашкільних закладів.

Судченські школярі разом зі своєю наставницею Наталією Токар, маючи фактично вже в реалізації оголошену міністерством трудову акцію, охоче взяли в ній участь. Учасники конкурсу мали оформляти результати роботи у вигляді фотозвітів, альбомів, фото- й кінорепортажів тощо, щоб якнайкраще розкрити зміст виконаної роботи.

Наталія Григорівна зазначила, що подавала матеріали у вигляді фотозвіту на тему «Веселковий розарій».

«На початку квітня на нас чекав приємний сюрприз – за підсумками Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» мої нинішні вихованці-шестикласники, учасники гуртка «Юні квітникарі», здобули на всеукраїнському етапі друге місце (Наказ МОН України від 02.04.2021року № 32). Відповідно, і на районному, і на обласному етапах ми були першими щодо реалізації цієї трудової акції», – повідомила новину вчителька.

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Теги: розарій, всеукраїнський конкурс, волинська школа, Любешівський район
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