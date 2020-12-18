Заквітчали територію школи трояндами: волинські учні вибороли друге місце у всеукраїнському конкурсі





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У Судченській альма-матер ще чотири роки тому розпочали зароваджувати власний проєкт «Зелена феєрія», в рамках якого діє підпроєкт «Веселковий розарій». За його реалізацію відповідає вчителька Наталія Токар, котра є керівником гуртка «Юні квітникарі». І от, відповідно до Наказу МОН України Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (НЕНЦ), обласні та районні центри юних натуралістів України, почали запроваджувати трудові акції з активізації суспільно-корисної роботи та трудової діяльності школярів, серед яких – «Парад квітів біля школи».



Трудова акція передбачала благоустрій території, закладку та створення на території навчального закладу газонів, квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в зовнішньому озелененні шкіл та позашкільних закладів.



Судченські школярі разом зі своєю наставницею Наталією Токар, маючи фактично вже в реалізації оголошену міністерством трудову акцію, охоче взяли в ній участь. Учасники конкурсу мали оформляти результати роботи у вигляді фотозвітів, альбомів, фото- й кінорепортажів тощо, щоб якнайкраще розкрити зміст виконаної роботи.



Наталія Григорівна зазначила, що подавала матеріали у вигляді фотозвіту на тему «Веселковий розарій».



«На початку квітня на нас чекав приємний сюрприз – за підсумками Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» мої нинішні вихованці-шестикласники, учасники гуртка «Юні квітникарі», здобули на всеукраїнському етапі друге місце (Наказ МОН України від 02.04.2021року № 32). Відповідно, і на районному, і на обласному етапах ми були першими щодо реалізації цієї трудової акції», – повідомила новину вчителька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» шестикласники Судченського ліцею, учасники гуртка «Юні квітникарі», здобули на всеукраїнському етапі друге місце.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя" У Судченській альма-матер ще чотири роки тому розпочали зароваджувати власний проєкт «Зелена феєрія», в рамках якого діє підпроєкт «Веселковий розарій». За його реалізацію відповідає вчителька, котра є керівником гуртка «Юні квітникарі». І от, відповідно до Наказу МОН України Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (НЕНЦ), обласні та районні центри юних натуралістів України, почали запроваджувати трудові акції з активізації суспільно-корисної роботи та трудової діяльності школярів, серед яких – «Парад квітів біля школи».Трудова акція передбачала благоустрій території, закладку та створення на території навчального закладу газонів, квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в зовнішньому озелененні шкіл та позашкільних закладів.Судченські школярі разом зі своєю наставницею Наталією Токар, маючи фактично вже в реалізації оголошену міністерством трудову акцію, охоче взяли в ній участь. Учасники конкурсу мали оформляти результати роботи у вигляді фотозвітів, альбомів, фото- й кінорепортажів тощо, щоб якнайкраще розкрити зміст виконаної роботи.Наталія Григорівна зазначила, що подавала матеріали у вигляді фотозвіту на тему «Веселковий розарій».«На початку квітня на нас чекав приємний сюрприз – за підсумками Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» мої нинішні вихованці-шестикласники, учасники гуртка «Юні квітникарі», здобули на всеукраїнському етапі друге місце (Наказ МОН України від 02.04.2021року № 32). Відповідно, і на районному, і на обласному етапах ми були першими щодо реалізації цієї трудової акції», – повідомила новину вчителька.

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