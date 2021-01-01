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Напади на дівчат посеред вулиці у волинському місті: у причетного – психічні розлади

Напади на дівчат посеред вулиці у волинському місті: у причетного – психічні розлади
Поліція взялася за мешканця Нововолинська, який на бульварі Шевченка у місті нападає на дівчат.

Про це повідомив начальник відділення поліції Нововолинська Олександр Ципко, пише БУГ.

Після звернення мами дівчинки, яку днями вдарив чоловік, поліція 8-го квітня провела низку заходів.

“Зареєстрували звернення з приводу дій чоловіка. Його упізнали по фото. Він має інвалідність, тому буде направлений лист на лікарню”, – говорить керівник відділку.

З чоловіком, який має психічні розлади, також провели профілактичні бесіди.

Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства щодо осіб, які перебувають на психіатричному обліку, правоохоронці можуть подавати клопотання для примусового направлення на госпіталізацію. Однак, для цього потрібні заяви від потерпілих щодо протиправних дій.

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Теги: напади, дівчата, Нововолинськ
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