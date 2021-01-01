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Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті

Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті
Другокласника Матвія, який зник 7 квітня у селі Холонів Горохівської громади та пошуки якого розпочалися зранку 8 квітня, вдалося відшукати.

Як повідомив кореспондент Суспільного, на слід дитини натрапив собака.

Станом на 13:20 дитину дістали з болота. Хлопчик живий. Як і чому він там опинився – поки невідомо. Наразі на місці події продовжують працювати поліцейські різних підрозділів.
Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті

Зі слів заступника начальника ГУ НП у Волинській області Сергія Козака, всього до пошукових робіт залучили більше сотні поліцейських, 25 нацгвардійців, а також близько 20 місцевих жителів.

Як розповіла кореспонденту Суспільного мама школяра Наталія Чіткайло, її син вчора, 7 квітня, гуляв з дітьми на майданчику. Вона каже, що востаннє дитину бачили люди близько 17 години, а на сполох забили близько 21 години.
Мама школяра
Мама школяра

Інспектор роти спеціального призначення ГУ Нацполіції області Олександр Тарнавский розповів Суспільному, що одна група правоохоронців "прочісувала" ліс та територію поблизу ставка у селі Холонів, інші поліцейські – розділися по секторах та продовжували пошуки в інших місцях, доки не вдалося знайти дитину.

Нагадаємо, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.

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Теги: розшук, хлопчик, дитина, Холонів
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