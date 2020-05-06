За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020
Сьогодні, 14:55
89 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося за січень-березень 2021 року, що на 45 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-березень трапилося 798 дорожньо-транспортних пригод. Це на 23 % більше аналогічного періоду минулого року.
На жаль, 9 людей загинули на дорогах області (на 64 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 108 — травмувалися (менше на 46 % у порівнянні з 2020 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за два місяці є:
- зіткнення (37 %),
- наїзд на пішохода (36 %),
- наїзд на перешкоду (12 %).
- перекидання транспортних засобів (7 %),
- наїзд на велосипедиста (4 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування — 233 автопригоди або 29 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 254 ДТП (32 %),
- недодержання дистанції — 156 ДТП (20 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 54 ДТП (7 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 13 ДТП (2 %).
За звітний період на території Волинській області зареєстровали 13 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані (1 ДТП з постраждалими, у якому травмована 1 особа).
Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстрували 10 ДТП за участю дітей, з них — 9 ДТП з травмованими, в яких 1 дитина загинула та 9 дітей травмувалися.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-березень трапилося 798 дорожньо-транспортних пригод. Це на 23 % більше аналогічного періоду минулого року.
На жаль, 9 людей загинули на дорогах області (на 64 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 108 — травмувалися (менше на 46 % у порівнянні з 2020 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за два місяці є:
- зіткнення (37 %),
- наїзд на пішохода (36 %),
- наїзд на перешкоду (12 %).
- перекидання транспортних засобів (7 %),
- наїзд на велосипедиста (4 %).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування — 233 автопригоди або 29 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 254 ДТП (32 %),
- недодержання дистанції — 156 ДТП (20 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 54 ДТП (7 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 13 ДТП (2 %).
За звітний період на території Волинській області зареєстровали 13 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані (1 ДТП з постраждалими, у якому травмована 1 особа).
Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстрували 10 ДТП за участю дітей, з них — 9 ДТП з травмованими, в яких 1 дитина загинула та 9 дітей травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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