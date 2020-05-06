вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020

За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020
89 — саме стільки ДТП із травмованими трапилося за січень-березень 2021 року, що на 45 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-березень трапилося 798 дорожньо-транспортних пригод. Це на 23 % більше аналогічного періоду минулого року.

На жаль, 9 людей загинули на дорогах області (на 64 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 108 — травмувалися (менше на 46 % у порівнянні з 2020 роком).

Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за два місяці є:

- зіткнення (37 %),
- наїзд на пішохода (36 %),
- наїзд на перешкоду (12 %).
- перекидання транспортних засобів (7 %),
- наїзд на велосипедиста (4 %).

Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:

- порушення правил маневрування — 233 автопригоди або 29 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху — 254 ДТП (32 %),
- недодержання дистанції — 156 ДТП (20 %),
- порушення правил проїзду перехресть — 54 ДТП (7 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані — 13 ДТП (2 %).

За звітний період на території Волинській області зареєстровали 13 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані (1 ДТП з постраждалими, у якому травмована 1 особа).

Статистика щодо ДТП за участю дітей: за вказаний період зареєстрували 10 ДТП за участю дітей, з них — 9 ДТП з травмованими, в яких 1 дитина загинула та 9 дітей травмувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДТП, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО
Сьогодні, 15:37
На «Ягодині» затримали водія фури, який перевозив до Польщі контрабандний ліс
Сьогодні, 15:11
За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020
Сьогодні, 14:55
У Львові продовжили локдаун
Сьогодні, 14:42
Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
За 4 місяці поточного року на Волині у аваріях загинуло 30 людей За 4 місяці поточного року на Волині у аваріях загинуло 30 людей
06 травень, 2020, 20:25
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 2019, 12:40
Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 09:51
Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО
Сьогодні, 15:37
 0
На «Ягодині» затримали водія фури, який перевозив до Польщі контрабандний ліс
Сьогодні, 15:11
 0
За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020
Сьогодні, 14:55
 0
У Львові продовжили локдаун
Сьогодні, 14:42
 0
Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8