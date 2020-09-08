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На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО

На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО
На митному посту «Луцьк» тривають обшуки.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури працівники Територіального управління ДБР, розташованого в місті Львові, у межах розслідування кримінального провадження за фактами зловживання у тому числі й посадовцями митного поста «Луцьк» Поліської митниці Держмитслужби службовим становищем та службових підроблень, що спричинили тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України), проводять санкціоновані судом обшуки на митному посту.

Правоохоронці вилучають документи, які можуть засвідчити незаконні дії митників щодо розмитнення транспортних засобів.

На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО

На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО

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Теги: Волинь, митний пост, Луцьк, Поліська митниця, обшуки, прокуратура
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