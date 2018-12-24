«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі





Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.



Цього разу польоти здійснюють вдень та вночі в простих метеоумовах. На винищувачах пілоти Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна відновлюють втрачені навички, виконують вправи на групову злітаність на малих висотах, «атакують» наземні цілі зі складних видів маневру, відпрацьовують складний пілотаж та повітряні бої.



Окрім планових льотних змін, винищувачі продовжують нести бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.



"Охорона повітряного простору на північному напрямку є вкрай важливим завданням у нинішніх реаліях", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винищувачі "кримської" бригади здійнялися в небо над Волинню, аби вдосконалити льотний вишкіл.Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.Цього разу польоти здійснюють вдень та вночі в простих метеоумовах. На винищувачах пілоти Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна відновлюють втрачені навички, виконують вправи на групову злітаність на малих висотах, «атакують» наземні цілі зі складних видів маневру, відпрацьовують складний пілотаж та повітряні бої.Окрім планових льотних змін, винищувачі продовжують нести бойове чергування в системі протиповітряної оборони України."Охорона повітряного простору на північному напрямку є вкрай важливим завданням у нинішніх реаліях", - йдеться в повідомленні.

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