вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі

«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
Винищувачі "кримської" бригади здійнялися в небо над Волинню, аби вдосконалити льотний вишкіл.

Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.

Цього разу польоти здійснюють вдень та вночі в простих метеоумовах. На винищувачах пілоти Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна відновлюють втрачені навички, виконують вправи на групову злітаність на малих висотах, «атакують» наземні цілі зі складних видів маневру, відпрацьовують складний пілотаж та повітряні бої.

Окрім планових льотних змін, винищувачі продовжують нести бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.

"Охорона повітряного простору на північному напрямку є вкрай важливим завданням у нинішніх реаліях", - йдеться в повідомленні.
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: льотчики, винищувачі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Любомльський футбольний клуб підсилився гравцем з Африки
Сьогодні, 17:23
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
Сьогодні, 17:01
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
Сьогодні, 16:50
У Луцьку на Соборності прибиратимуть сквер від сміття
Сьогодні, 16:36
У Ковелі відновлюють перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Луцький «Мотор» влаштував свято для родин військовослужбовців 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО Луцький «Мотор» влаштував свято для родин військовослужбовців 204-ї Севастопольської бригади. ФОТО
24 грудень, 2018, 15:39
Відомо, яку військову техніку із переданої ЗСУ Порошенком отримає Волинь Відомо, яку військову техніку із переданої ЗСУ Порошенком отримає Волинь
02 грудень, 2018, 00:51
На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО На митному посту «Луцьк» – обшуки. ФОТО
Сьогодні, 15:37
За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020 За три місяці 2021-го на Волині сталося більше ДТП, ніж за такий же проміжок часу у 2020
Сьогодні, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Любомльський футбольний клуб підсилився гравцем з Африки
Сьогодні, 17:23
 0
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
«Атакують» наземні цілі і відпрацьовують складний пілотаж: у небо над Волинню піднялися винищувачі
Сьогодні, 16:50
 0
У Луцьку на Соборності прибиратимуть сквер від сміття
Сьогодні, 16:36
 0
У Ковелі відновлюють перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8