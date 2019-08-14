У Ковелі відновлюють перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 16:15
З 15 квітня у Ковелі розпочнеться перевезення пасажирів до садівничих масивів «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».
Відповідне рішення сьогодні, 8 квітня, прийняли на засіданні виконкому, йдеться на сайті Ковельської міськради.
Організатором міських пасажирських перевезень на конкурсній основі визначили ТОВ «Галактика Авто» - виконавцем, який буде забезпечувати цю послугу.
Маршрут № 8 згідно з погодженим графіком руху курсуватиме: «Вокзал – садівничі масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».
Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті загального користування — безкоштовний.
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Відповідне рішення сьогодні, 8 квітня, прийняли на засіданні виконкому, йдеться на сайті Ковельської міськради.
Організатором міських пасажирських перевезень на конкурсній основі визначили ТОВ «Галактика Авто» - виконавцем, який буде забезпечувати цю послугу.
Маршрут № 8 згідно з погодженим графіком руху курсуватиме: «Вокзал – садівничі масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».
Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті загального користування — безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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