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У Ковелі відновлюють перевезення пасажирів до садівничих масивів

У Ковелі відновлюють перевезення пасажирів до садівничих масивів
З 15 квітня у Ковелі розпочнеться перевезення пасажирів до садівничих масивів «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».

Відповідне рішення сьогодні, 8 квітня, прийняли на засіданні виконкому, йдеться на сайті Ковельської міськради.

Організатором міських пасажирських перевезень на конкурсній основі визначили ТОВ «Галактика Авто» - виконавцем, який буде забезпечувати цю послугу.

Маршрут № 8 згідно з погодженим графіком руху курсуватиме: «Вокзал – садівничі масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».

Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті загального користування — безкоштовний.

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Теги: Ковель, садівничі масив, відновлення, виконком
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