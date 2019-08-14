У Ковелі відновлюють перевезення пасажирів до садівничих масивів





Відповідне рішення сьогодні, 8 квітня, прийняли на засіданні виконкому,



Організатором міських пасажирських перевезень на конкурсній основі визначили ТОВ «Галактика Авто» - виконавцем, який буде забезпечувати цю послугу.



Маршрут № 8 згідно з погодженим графіком руху курсуватиме: «Вокзал – садівничі масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник».



Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті загального користування — безкоштовний.

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