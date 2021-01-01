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Лучани, які незаконно користувалися землею, поповнять міський бюджет на понад 2 мільйони гривень

Лучани, які незаконно користувалися землею, поповнять міський бюджет на понад 2 мільйони гривень
До бюджету Луцька надійде понад 2,1 мільйона гривень завдяки вжитим Волинською обласною прокуратурою заходам.

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Застосувавши представницькі повноваження, волинські прокурори у 2021 році подали 13 позовів до Господарського суду Волинської області, аби зобов’язати суб’єктів господарювання сплатити кошти за користування 22 земельними ділянками в обласному центрі Волині.

На усіх цих ділянках були розташовані об’єкти нерухомості, проте землю підприємства використовували без укладення договорів оренди та не сплачували жодної гривні у бюджет.

Під час розгляду судом справ за позовами прокуратури два позови задовольнили, в 10 уклали мирові угоди (підприємства зобов’язалися сплатити заборгованість до бюджету до 31 жовтня 2021 року), ще одна справа закрита у зв’язку із добровільною сплатою заборгованого.

Відтак, завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 2,1 мільйона гривень.

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Теги: Луцьк, бюджет, земельна ділянка, прокуратура
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