Лучани, які незаконно користувалися землею, поповнять міський бюджет на понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 19:20
До бюджету Луцька надійде понад 2,1 мільйона гривень завдяки вжитим Волинською обласною прокуратурою заходам.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Застосувавши представницькі повноваження, волинські прокурори у 2021 році подали 13 позовів до Господарського суду Волинської області, аби зобов’язати суб’єктів господарювання сплатити кошти за користування 22 земельними ділянками в обласному центрі Волині.
На усіх цих ділянках були розташовані об’єкти нерухомості, проте землю підприємства використовували без укладення договорів оренди та не сплачували жодної гривні у бюджет.
Під час розгляду судом справ за позовами прокуратури два позови задовольнили, в 10 уклали мирові угоди (підприємства зобов’язалися сплатити заборгованість до бюджету до 31 жовтня 2021 року), ще одна справа закрита у зв’язку із добровільною сплатою заборгованого.
Відтак, завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 2,1 мільйона гривень.
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Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Застосувавши представницькі повноваження, волинські прокурори у 2021 році подали 13 позовів до Господарського суду Волинської області, аби зобов’язати суб’єктів господарювання сплатити кошти за користування 22 земельними ділянками в обласному центрі Волині.
На усіх цих ділянках були розташовані об’єкти нерухомості, проте землю підприємства використовували без укладення договорів оренди та не сплачували жодної гривні у бюджет.
Під час розгляду судом справ за позовами прокуратури два позови задовольнили, в 10 уклали мирові угоди (підприємства зобов’язалися сплатити заборгованість до бюджету до 31 жовтня 2021 року), ще одна справа закрита у зв’язку із добровільною сплатою заборгованого.
Відтак, завдяки прокуратурі бюджет міста поповниться на понад 2,1 мільйона гривень.
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