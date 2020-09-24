У Луцьку на Соборності прибиратимуть сквер від сміття

У Луцькій міській територіальній громаді 16 квітня проводитимуть екологічні толоки.Про це йдеться на сайті Луцькради.Загалом визначили 25 локацій на території Луцька та 35 – на територіях приєднаних до міста сіл, де будуть проведені заходи з благоустрою.Одним з таких місць є сквер на проспекті Соборності біля храму Всіх Святих Землі Волинської. Пляшки, одноразовий посуд, пакети для сміття, поламані та хворі дерева — і це не повний перелік того, що наявне в цьому сквері зараз.Інформують, що на території скверу біля храму на проспекті Соборності видалять 71 дерево (абрикос - 1, алича - 2, горобина - 2, груша - 1, слива - 2, тополя - 1, вишня - 17, клен ясенистий - 45) та розчистити самосів, поросль. Зауважуть, що вище зазначені дерева - аварійні, сухостійні, фаутні, дуплисті та відхилені від вертикальної осі.З 9 квітня КП “Парки та сквери м. Луцька” розпочне роботи з видалення самосіву, порослі та аварійних дерев, після чого 16 квітня проведуть генеральне прибирання цієї території від сміття та порубкових залишків. Згодом проведуть висадку нових молодих крупномірних саджанців дерев та кущів.