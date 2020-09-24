У Луцьку на Соборності прибиратимуть сквер від сміття
Сьогодні, 16:36
У Луцькій міській територіальній громаді 16 квітня проводитимуть екологічні толоки.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Загалом визначили 25 локацій на території Луцька та 35 – на територіях приєднаних до міста сіл, де будуть проведені заходи з благоустрою.
Одним з таких місць є сквер на проспекті Соборності біля храму Всіх Святих Землі Волинської. Пляшки, одноразовий посуд, пакети для сміття, поламані та хворі дерева — і це не повний перелік того, що наявне в цьому сквері зараз.
Інформують, що на території скверу біля храму на проспекті Соборності видалять 71 дерево (абрикос - 1, алича - 2, горобина - 2, груша - 1, слива - 2, тополя - 1, вишня - 17, клен ясенистий - 45) та розчистити самосів, поросль. Зауважуть, що вище зазначені дерева - аварійні, сухостійні, фаутні, дуплисті та відхилені від вертикальної осі.
З 9 квітня КП “Парки та сквери м. Луцька” розпочне роботи з видалення самосіву, порослі та аварійних дерев, після чого 16 квітня проведуть генеральне прибирання цієї території від сміття та порубкових залишків. Згодом проведуть висадку нових молодих крупномірних саджанців дерев та кущів.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Загалом визначили 25 локацій на території Луцька та 35 – на територіях приєднаних до міста сіл, де будуть проведені заходи з благоустрою.
Одним з таких місць є сквер на проспекті Соборності біля храму Всіх Святих Землі Волинської. Пляшки, одноразовий посуд, пакети для сміття, поламані та хворі дерева — і це не повний перелік того, що наявне в цьому сквері зараз.
Інформують, що на території скверу біля храму на проспекті Соборності видалять 71 дерево (абрикос - 1, алича - 2, горобина - 2, груша - 1, слива - 2, тополя - 1, вишня - 17, клен ясенистий - 45) та розчистити самосів, поросль. Зауважуть, що вище зазначені дерева - аварійні, сухостійні, фаутні, дуплисті та відхилені від вертикальної осі.
З 9 квітня КП “Парки та сквери м. Луцька” розпочне роботи з видалення самосіву, порослі та аварійних дерев, після чого 16 квітня проведуть генеральне прибирання цієї території від сміття та порубкових залишків. Згодом проведуть висадку нових молодих крупномірних саджанців дерев та кущів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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