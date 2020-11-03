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На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО

На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонт мосту через річку Луга в селі П'ятидні.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в області.

Нагадаємо, 12 березня, на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне трапився нещасний випадок – стався обвал тротуарної частини мосту в с. П’ятидні, на якому проводились ремонтні роботи. Травмувалися 5 працівників підприємства ТзОВ "РБП ТрансМост", яке ремонтує цей міст на умовах субпідряду.

На сьогодні мостовики вже укріпили конуси берегових опор, провели армування монолітної залізобетонної плити, влаштували блоки лежнів та перехідні плити на лівій частині цієї штучної споруди.

Відновлення цього мостового переходу передбачено проєктно-кошторисною документацією на проведення капітального ремонту 13-кілометрової ділянки автошляху Н-22 між містами Устилуг та Володимир-Волинський, що здійснюється у рамках реалізації українсько-польського проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури за договором між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту. За цим проєктом ремонтується ще одна штучна споруда – 6-метровий міст неподалік міста Володимира-Волинського. На лівій його частині ремонтні роботи вже завершені, незабаром розпочнуться на правій.

Після завершення відновлення двох мостів на відтинку Устилуг – Володимир-Волинський проведуть фінішне асфальтування. Перший шар асфальту тут влаштували минулоріч.

Проїзд ділянкою автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне де ремонтують штучні споруди, наразі здійснюється правою смугою руху.
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО
На Волині продовжують ремонтувати міст, який нещодавно обвалився. ФОТО

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Теги: міст, ремонт
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