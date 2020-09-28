Любомльський футбольний клуб підсилився гравцем з Африки

Момодою Сісеєм.



Про це повідомляє любомльська газета



Наразі на перший тренувальний збір, який проходив минулими вихідними, прибуло п’ятнадцять футболістів. На «оглядинах» перебуває декілька «легіонерів», котрі мають підсилити команду та забезпечити не тільки видовищну гру, а й потрібний результат. Серед них темношкірий гамбієць Момоду Сісей.



Він, зі слів президента клубу Андрія Мохнюка, однозначно поповнить команду як в плані маркетингової стратегії, так і по грі. Але в нього поки що виникають труднощі з комунікацією.



«Спілкуємося через тренера та перекладача. Але свої завдання на полі він розуміє чітко і виконує їх старанно», — сказав Андрій Андрійович.



— Хотілося, щоб так само чітко розуміла влада на теренах колишнього Любомльського району, що в нас повинна бути єдина сильна команда, яка гідно представляла б наш край на змаганнях різного рівня. Адже це не тільки популяризація спорту, здорового способу життя, дозвілля, про яке ніколи не забували керівники районного рівня, а ще й підтримка обдарованої молоді з населених пунктів нинішніх територіальних громад, — констатує вболівальник зі стажем Петро Максимович.



— Зрештою, навіть сам стадіон, куди на змагання приїжджають команди з усіх громад Любомльщини, потребує утримання та проведення цілого комплексу технічних робіт. Спільними зусиллями влади усіх ОТГ було відремонтовано санвузли, побудовані роздягальні, підготовлене трав’яне покриття футбольного поля та багато чого іншого, — констатує Андрій Мохнюк.



Тим часом, ФК «Рубіж» в рамках тренувального збору провів першу товариську гру з молодіжною командою Ковеля, яку виграв з рахунком 3:1. Попереду вже ігри регулярного чемпіонату.



Довідка



У дорослому футболі дебютував 2006 року виступами за команду клубу «Воллідан».



2007 року перебрався до Європи, уклавши контракт з швейцарським «Грассгоппером», у складі якого втім в іграх чемпіонату так й не зіграв. Натомість 2008 року перейшов до бельгійського «Вестерло», за який протягом наступних двох сезонів провів 28 матчів першості.



Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу словацької «Жиліни», до складу якої приєднався 2010 року. Відіграв за команду з Жиліни наступні три сезони своєї ігрової кар'єри.



До складу казахстанського «Кайрата» перейшов 2013 року.

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