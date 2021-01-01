Хлопчика, якого розшукували на Волині, хочуть вилучити із сім'ї. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Семирічного хлопчика, якого сьогодні розшукали на Горохівщині, можуть вилучити із сім'ї через неналежні умови проживання.
Поліцейські з’ясували, що хлопчик з старшим братом проживає в неналежних умовах, проте відповідні компетентні органи місцевого самоврядування і соцслужби про це правоохоронців не повідомляли, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
«Вирішуватиметься питання про притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та відповідні органи - за службову недбалість. Подальшу долю дітей вирішуватимуть соцслужби. Наразі хлопці перебуватимуть у медзакладі», - повідомив заступник начальника ГУНП Сергій Козак.
Нагадаємо, про зникнення дитини правоохоронцям повідомила мати лише сьогодні о 8:55 год., хоч хлопчик ще вчора, близько 17 години, пішов гуляти та не повернувся додому.
До пошуків школяра сьогодні залучили понад півтори сотні поліцейських – весь особовий склад відділення поліції №2 (Горохів), співробітників ГУНП у Волинській області та Луцького районного управління, кінологічного центру та понад 20 нацгвардійців, долучилися також громадські формування та місцеве населення. Координували дії правоохоронців заступники начальника ГУНП у Волинській області - Михайло Сорока та Сергій Козак. Задіяли до розшуків усю необхідну техніку та всі засоби. У село прибуло чимало засобів масової інформації, які висвітлювали перебіг пошуків.
Дитину поліцейські разом зі службовими собаками знайшли вже за 4 години після початку масштабних пошуків. Першими хлопця помітили правоохоронці Сніжана Лапків і Степан Свинарчук, а також службова собака Ніка з гвардійським кінологом сержантом Денисом Тимченком.
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«Той безсилий лежав в очереті біля болота, що приблизно за 10 кілометрів від дому. Якби правоохоронці запізнилися хоч на декілька хвилин – наслідки були б непоправними. Хлопця дістали із багнюки, далі везли на підводі, а до села більше кілометра його ніс на руках оперуповноважений Вадим Барчук», - розповів заступник начальника ГУНП Михайло Сорока.
На щастя, зі школярем все добре, правоохоронці його нагодували, нині медики надають йому необхідну допомогу.
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Поліцейські з’ясували, що хлопчик з старшим братом проживає в неналежних умовах, проте відповідні компетентні органи місцевого самоврядування і соцслужби про це правоохоронців не повідомляли, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
«Вирішуватиметься питання про притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та відповідні органи - за службову недбалість. Подальшу долю дітей вирішуватимуть соцслужби. Наразі хлопці перебуватимуть у медзакладі», - повідомив заступник начальника ГУНП Сергій Козак.
Нагадаємо, про зникнення дитини правоохоронцям повідомила мати лише сьогодні о 8:55 год., хоч хлопчик ще вчора, близько 17 години, пішов гуляти та не повернувся додому.
До пошуків школяра сьогодні залучили понад півтори сотні поліцейських – весь особовий склад відділення поліції №2 (Горохів), співробітників ГУНП у Волинській області та Луцького районного управління, кінологічного центру та понад 20 нацгвардійців, долучилися також громадські формування та місцеве населення. Координували дії правоохоронців заступники начальника ГУНП у Волинській області - Михайло Сорока та Сергій Козак. Задіяли до розшуків усю необхідну техніку та всі засоби. У село прибуло чимало засобів масової інформації, які висвітлювали перебіг пошуків.
Дитину поліцейські разом зі службовими собаками знайшли вже за 4 години після початку масштабних пошуків. Першими хлопця помітили правоохоронці Сніжана Лапків і Степан Свинарчук, а також службова собака Ніка з гвардійським кінологом сержантом Денисом Тимченком.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Зниклого на Волині 2-класника знайшли у болоті. ФОТО. ОНОВЛЕНО
«Той безсилий лежав в очереті біля болота, що приблизно за 10 кілометрів від дому. Якби правоохоронці запізнилися хоч на декілька хвилин – наслідки були б непоправними. Хлопця дістали із багнюки, далі везли на підводі, а до села більше кілометра його ніс на руках оперуповноважений Вадим Барчук», - розповів заступник начальника ГУНП Михайло Сорока.
На щастя, зі школярем все добре, правоохоронці його нагодували, нині медики надають йому необхідну допомогу.
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