Хлопчика, якого розшукували на Волині, хочуть вилучити із сім'ї. ФОТО

Семирічного хлопчика, якого сьогодні розшукали на Горохівщині, можуть вилучити із сім'ї через неналежні умови проживання.Поліцейські з’ясували, що хлопчик з старшим братом проживає в неналежних умовах, проте відповідні компетентні органи місцевого самоврядування і соцслужби про це правоохоронців не повідомляли, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.«Вирішуватиметься питання про притягнення матері до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та відповідні органи - за службову недбалість. Подальшу долю дітей вирішуватимуть соцслужби. Наразі хлопці перебуватимуть у медзакладі», - повідомив заступник начальника ГУНПНагадаємо, про зникнення дитини правоохоронцямхоч хлопчик ще вчора, близько 17 години, пішов гуляти та не повернувся додому.До пошуків школяра сьогодні залучили понад півтори сотні поліцейських – весь особовий склад відділення поліції №2 (Горохів), співробітників ГУНП у Волинській області та Луцького районного управління, кінологічного центру та понад 20 нацгвардійців, долучилися також громадські формування та місцеве населення. Координували дії правоохоронців заступники начальника ГУНП у Волинській області - Михайло Сорока та Сергій Козак. Задіяли до розшуків усю необхідну техніку та всі засоби. У село прибуло чимало засобів масової інформації, які висвітлювали перебіг пошуків.Дитину поліцейські разом зі службовими собаками знайшли вже за 4 години після початку масштабних пошуків. Першими хлопця помітили правоохоронці, а також службова собака Ніка з гвардійським кінологом сержантом«Той безсилий лежав в очереті біля болота, що приблизно за 10 кілометрів від дому. Якби правоохоронці запізнилися хоч на декілька хвилин – наслідки були б непоправними. Хлопця дістали із багнюки, далі везли на підводі, а до села більше кілометра його ніс на руках оперуповноважений Вадим Барчук», - розповів заступник начальника ГУНП Михайло Сорока.На щастя, зі школярем все добре, правоохоронці його нагодували, нині медики надають йому необхідну допомогу.