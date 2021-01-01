Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температурі вночі від 3⁰ тепла до 2⁰ морозу, вдень 5-10⁰ тепла.



У Луцьку завтра, 9 квітня, такоє прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ морозу, вдень 7-9⁰ тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 9 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температурі вночі від 3⁰ тепла до 2⁰ морозу, вдень 5-10⁰ тепла.У Луцьку завтра, 9 квітня, такоє прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ морозу, вдень 7-9⁰ тепла

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