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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 квітня
У Волинській області завтра, 9 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температурі вночі від 3⁰ тепла до 2⁰ морозу, вдень 5-10⁰ тепла.

У Луцьку завтра, 9 квітня, такоє прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ морозу, вдень 7-9⁰ тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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