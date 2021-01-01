Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 9 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 9 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температурі вночі від 3⁰ тепла до 2⁰ морозу, вдень 5-10⁰ тепла.
У Луцьку завтра, 9 квітня, такоє прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ морозу, вдень 7-9⁰ тепла
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температурі вночі від 3⁰ тепла до 2⁰ морозу, вдень 5-10⁰ тепла.
У Луцьку завтра, 9 квітня, такоє прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ морозу, вдень 7-9⁰ тепла
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