«Я шашлики хотів зробити», – другокласник з Волині, якого знайшли в болоті. ВІДЕО

Матвія, який зник напередодні ввечері у селі Холонів Горохівської громади, знайшли за 10 кілометрів від дому. Хлопчик пробув цілу ніч при мінусовій температурі на вулиці.







Ночував у холодному рову



Матвій пішов із дому 7 квітня орієнтовно о 17:00. Про зникнення школяра правоохоронці дізналися лише зранку та одразу організували пошукову групу. Загалом до пошуків дитини залучили майже дві сотні людей.



Змерзлого, але живого Матвія знайшли за 10 кілометрів від села. Поліцейські закутали малого в форменний одяг, до найближчої дороги хлопчика несли на руках.



Вже в кабінеті медиків Матвій зігрівся, поїв і розповів, що ніч провів у рову. Дуже змерз та злякався. "Я шашлики хотів зробити. Я тільки сало взяв, а ту штуку, де смажити – забув". Додому, каже, боявся повертатися.



Зі слів лікарки Марії Вілюри, хлопчик отримав загальне переохолодження: "температура 36,0 в дитини. Тобто, понижена, але в межах норми, враховуючи його стан. Ну і така стресова ситуація, загальне нервове перенапруження".



"Куди пішов – не знаю", – мама хлопчика



Поки правоохоронці прочісували усі навколишні будинки, горища, рови та чагарники, Суспільному вдалося поспілкуватися з мамою хлопчика Наталією Читкайло.



Жінка каже, що шукати дитину почали напередодні близько 20:00. До поліції звернулися вранці, бо намагалися розшукати малого власними силами.



"Відділився від дітей десь о п'ятій годині вечора, а в дев'ять його ще бачили. Він взяв з собою колонку, щоб музику слухати. А куди пішов і чому пішов – я не знаю", – розповідає Наталія Читкайло.



За словами старости села Олександра Мартинова, родина, у якій живе Матвій, неблагополучна. Батько помер, хлопчик росте з мамою, старшим братом, бабусею та дідом.



"Зловживає вона потихеньку. Підробляють, діти не бідували ніколи. Вони були і ситі, і вдягнені, і до школи ходили", – розповідає староста. З його слів, про те, в яких умовах виховують дітей, соціальні служби не інформував, бо не було підстав.



Що з Матвієм буде далі



Нині Матвій разом зі старшим братом – у лікарні. Зі слів лікарки Марії Вілюри, молодший хлопчик пробуде в медзакладі щонайменше до понеділка.



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Правоохоронці кажуть: діти проживають в неналежних умовах. Зі слів заступника керівника Нацполіції в області Сергія Козака, матір можуть притягнути до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, а органи самоврядування – за службову недбалість.



Подальшу долю братів вирішуватимуть соцслужби. У Нацполіції кажуть: з початку року до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення 64 дітей: усіх їх розшукали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семирічного, який зникзнайшли за 10 кілометрів від дому. Хлопчик пробув цілу ніч при мінусовій температурі на вулиці. Суспільне від ранку стежило за пошуковою операцією, нині ж підбиваємо підсумки. Кореспонденти поспілкуватися з хлопчиком, його мамою, медиками, односельцями та правоохоронцями, які пів дня прочісували територію села у пошуках дитини.Матвій пішов із дому 7 квітня орієнтовно о 17:00. Про зникнення школяра правоохоронці дізналися лише зранку та одразу організували пошукову групу. Загалом до пошуків дитини залучили майже дві сотні людей.Змерзлого, але живого Матвія знайшли за 10 кілометрів від села. Поліцейські закутали малого в форменний одяг, до найближчої дороги хлопчика несли на руках.Вже в кабінеті медиків Матвій зігрівся, поїв і розповів, що ніч провів у рову. Дуже змерз та злякався. "Я шашлики хотів зробити. Я тільки сало взяв, а ту штуку, де смажити – забув". Додому, каже, боявся повертатися.Зі слів лікарки, хлопчик отримав загальне переохолодження: "температура 36,0 в дитини. Тобто, понижена, але в межах норми, враховуючи його стан. Ну і така стресова ситуація, загальне нервове перенапруження".Поки правоохоронці прочісували усі навколишні будинки, горища, рови та чагарники, Суспільному вдалося поспілкуватися з мамою хлопчикаЖінка каже, що шукати дитину почали напередодні близько 20:00. До поліції звернулися вранці, бо намагалися розшукати малого власними силами."Відділився від дітей десь о п'ятій годині вечора, а в дев'ять його ще бачили. Він взяв з собою колонку, щоб музику слухати. А куди пішов і чому пішов – я не знаю", – розповідає Наталія Читкайло.За словами старости села, родина, у якій живе Матвій, неблагополучна. Батько помер, хлопчик росте з мамою, старшим братом, бабусею та дідом."Зловживає вона потихеньку. Підробляють, діти не бідували ніколи. Вони були і ситі, і вдягнені, і до школи ходили", – розповідає староста. З його слів, про те, в яких умовах виховують дітей, соціальні служби не інформував, бо не було підстав.Нині Матвій разом зі старшим братом – у лікарні. Зі слів лікарки Марії Вілюри, молодший хлопчик пробуде в медзакладі щонайменше до понеділка.Правоохоронці кажуть: діти проживають в неналежних умовах. Зі слів заступника керівника Нацполіції в області, матір можуть притягнути до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, а органи самоврядування – за службову недбалість.Подальшу долю братів вирішуватимуть соцслужби. У Нацполіції кажуть: з початку року до правоохоронців надійшло повідомлення про зникнення 64 дітей: усіх їх розшукали.

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