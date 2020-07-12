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Українцям дали більше часу на ПЛР-тест після перетину кордону

Українцям дали більше часу на ПЛР-тест після перетину кордону
Уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників: відтепер від обов’язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72, а не 48 годин.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 7 квітня.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП зазначив: «Сьогодні були опубліковані чергові зміни, які уряд вніс до постанови №1236, що регламентує карантинні обмеження, зокрема, які стосуються державного кордону України. Ці норми найближчим часом будуть направлені в підрозділи ДПСУ для виконання».

Головна новація - для громадян України, які повертаються з-за кордону: раніше ПЛР-тестування їм необхідно було проводити за 48 годин до поїздки, тепер (як і іноземцям) – за 72 години.

Серед інших змін: відтепер дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.

Також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, при перетині державного кордону України відтепер мають йти на самоізоляцію із встановленням додатку «Вдома» (раніше в’їжджали без умов –ред.).


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Теги: Демченко, умови перетину кордону для українців, ПЛР-тест
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