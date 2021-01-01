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Хто на Волині заробляє найбільше: статистичні дані

Хто на Волині заробляє найбільше: статистичні дані
Розмір середньої зарплати збільшився на 1,8 % у порівнянні з січнем цього року.
Найбільше оплачували роботу працівників таих сфер:
- фінансова та страхова діяльність (18 770 гривень);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14 609 гривень);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (12 951 гривня).

Середня заробітна плата на Волині у лютому 2021 року становила 10 232 гривень. Це майже на 17,4 % більше, ніж у лютому 2020 року, – повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Загалом найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах фінансової та страхової діяльності, виробництва машин і устатковання, меблів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник на Волині в 1,9–1,4 раза.

Найменші зарплати у лютому отримували працівники зі сфер адміністративного та допоміжного обслуговування (7362 грн) та наукової і технічна діяльність (7736 грн).

Окрім того, в управлінні повідомили, що вчасно не отримали заробітну плату 3,8 тисячі працівників. Кожному із них не виплатили в середньому по 8 444 гривні.

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Теги: статистика, заробітки
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