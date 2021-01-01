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Лучани ініціюють звільнення начальника управління транспорту та зв’язку: петиція

Лучани ініціюють звільнення начальника управління транспорту та зв’язку: петиція
Звільнити начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимира Степанова, відновити автобусні маршрути №17, №17а, №18 у Луцьку та навести лад у роботі місцевого транспорту. Відповідну ініціативу зареєстрував лучанин Богдан Хатітовський на сайті місцевих петицій.

Автор петиції пропонує багато змін, які на його думку просто необхідні місту для нормального функціонування транспорту і зручності містян.

Зокрема на його думку потрібно:
- замінити перевізника на автобусному маршрутові №26а у найкоротші терміни;
- прибрати комісію за оплату проїзду банківською карткою;
- встановити більшу кількість терміналів для придбання та поповнення електронного квитка;
- у найкоротші терміни усунути неполадки у роботі системи «Citycard»;
- встановити у кожній одиниці громадського транспорту автомати для закупівлі одноразових QR квитків для введення обліку пасажирів та зменшення тіньових фінансових операцій,особливо у автобусах;
- відновити зупинки громадського транспорту біля Старого ринку;
- облаштувати на кожній кінцевій зупинці громадського транспорту Луцької МТГ громадські вбиральні та місця відпочинку для водіїв та контролерів;
- відремонтувати ділянку дороги від села Прилуцьке до села Сапогове, щоб всі автобуси № 19 їздили до кінцевої зупинки;
- відновити автобусні маршрути №17 та 17А зі схемою руху актуальною станом на жовтень 2019 року;
- ліквідувати дублювання автобусних маршрутів 23 від ДПЗ до Адреналін Сіті з 28 і від Адреналін Сіті до ДПЗ 23а (на день публікації петиції цей автобусний маршрут взагалі не курсує містом) з 28;
- додати рейси тролейбусів 1 та 2,які курсуватимуть до КРЗ навіть у вихідні дні;
- відновити автобусний маршрут №18.

Нагадаємо, для того, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.

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Теги: петиція, звільнення Степанова
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Коментарі 2
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Автора треба на місце начальника транспорту посадити , зробить все за 1 день ))))))ще й
дорогі )))
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Ботику, сиди і не патякай!
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