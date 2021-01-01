Лучани ініціюють звільнення начальника управління транспорту та зв’язку: петиція
Сьогодні, 22:27
Звільнити начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимира Степанова, відновити автобусні маршрути №17, №17а, №18 у Луцьку та навести лад у роботі місцевого транспорту. Відповідну ініціативу зареєстрував лучанин Богдан Хатітовський на сайті місцевих петицій.
Автор петиції пропонує багато змін, які на його думку просто необхідні місту для нормального функціонування транспорту і зручності містян.
Зокрема на його думку потрібно:
- замінити перевізника на автобусному маршрутові №26а у найкоротші терміни;
- прибрати комісію за оплату проїзду банківською карткою;
- встановити більшу кількість терміналів для придбання та поповнення електронного квитка;
- у найкоротші терміни усунути неполадки у роботі системи «Citycard»;
- встановити у кожній одиниці громадського транспорту автомати для закупівлі одноразових QR квитків для введення обліку пасажирів та зменшення тіньових фінансових операцій,особливо у автобусах;
- відновити зупинки громадського транспорту біля Старого ринку;
- облаштувати на кожній кінцевій зупинці громадського транспорту Луцької МТГ громадські вбиральні та місця відпочинку для водіїв та контролерів;
- відремонтувати ділянку дороги від села Прилуцьке до села Сапогове, щоб всі автобуси № 19 їздили до кінцевої зупинки;
- відновити автобусні маршрути №17 та 17А зі схемою руху актуальною станом на жовтень 2019 року;
- ліквідувати дублювання автобусних маршрутів 23 від ДПЗ до Адреналін Сіті з 28 і від Адреналін Сіті до ДПЗ 23а (на день публікації петиції цей автобусний маршрут взагалі не курсує містом) з 28;
- додати рейси тролейбусів 1 та 2,які курсуватимуть до КРЗ навіть у вихідні дні;
- відновити автобусний маршрут №18.
Нагадаємо, для того, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автор петиції пропонує багато змін, які на його думку просто необхідні місту для нормального функціонування транспорту і зручності містян.
Зокрема на його думку потрібно:
- замінити перевізника на автобусному маршрутові №26а у найкоротші терміни;
- прибрати комісію за оплату проїзду банківською карткою;
- встановити більшу кількість терміналів для придбання та поповнення електронного квитка;
- у найкоротші терміни усунути неполадки у роботі системи «Citycard»;
- встановити у кожній одиниці громадського транспорту автомати для закупівлі одноразових QR квитків для введення обліку пасажирів та зменшення тіньових фінансових операцій,особливо у автобусах;
- відновити зупинки громадського транспорту біля Старого ринку;
- облаштувати на кожній кінцевій зупинці громадського транспорту Луцької МТГ громадські вбиральні та місця відпочинку для водіїв та контролерів;
- відремонтувати ділянку дороги від села Прилуцьке до села Сапогове, щоб всі автобуси № 19 їздили до кінцевої зупинки;
- відновити автобусні маршрути №17 та 17А зі схемою руху актуальною станом на жовтень 2019 року;
- ліквідувати дублювання автобусних маршрутів 23 від ДПЗ до Адреналін Сіті з 28 і від Адреналін Сіті до ДПЗ 23а (на день публікації петиції цей автобусний маршрут взагалі не курсує містом) з 28;
- додати рейси тролейбусів 1 та 2,які курсуватимуть до КРЗ навіть у вихідні дні;
- відновити автобусний маршрут №18.
Нагадаємо, для того, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Останні новини
Штучна квітка на могилі – символ неповаги до померлих: пояснення волинського священика
Сьогодні, 23:31
Лучани ініціюють звільнення начальника управління транспорту та зв’язку: петиція
Сьогодні, 22:27
Хто на Волині заробляє найбільше: статистичні дані
Сьогодні, 21:25
Українцям дали більше часу на ПЛР-тест після перетину кордону
Сьогодні, 21:05
«Влада буде змушена дослухатися до волі народу»: Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
Сьогодні, 20:45
дорогі )))