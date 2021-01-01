Лучани ініціюють звільнення начальника управління транспорту та зв’язку: петиція

Богдан Хатітовський на



Автор петиції пропонує багато змін, які на його думку просто необхідні місту для нормального функціонування транспорту і зручності містян.



Зокрема на його думку потрібно:

- замінити перевізника на автобусному маршрутові №26а у найкоротші терміни;

- прибрати комісію за оплату проїзду банківською карткою;

- встановити більшу кількість терміналів для придбання та поповнення електронного квитка;

- у найкоротші терміни усунути неполадки у роботі системи «Citycard»;

- встановити у кожній одиниці громадського транспорту автомати для закупівлі одноразових QR квитків для введення обліку пасажирів та зменшення тіньових фінансових операцій,особливо у автобусах;

- відновити зупинки громадського транспорту біля Старого ринку;

- облаштувати на кожній кінцевій зупинці громадського транспорту Луцької МТГ громадські вбиральні та місця відпочинку для водіїв та контролерів;

- відремонтувати ділянку дороги від села Прилуцьке до села Сапогове, щоб всі автобуси № 19 їздили до кінцевої зупинки;

- відновити автобусні маршрути №17 та 17А зі схемою руху актуальною станом на жовтень 2019 року;

- ліквідувати дублювання автобусних маршрутів 23 від ДПЗ до Адреналін Сіті з 28 і від Адреналін Сіті до ДПЗ 23а (на день публікації петиції цей автобусний маршрут взагалі не курсує містом) з 28;

- додати рейси тролейбусів 1 та 2,які курсуватимуть до КРЗ навіть у вихідні дні;

- відновити автобусний маршрут №18.



Нагадаємо, для того, аби у міськраді розглянули петицію, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів.



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