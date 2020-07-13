Штучна квітка на могилі – символ неповаги до померлих: пояснення волинського священика





Федорівське кладовище у Володимирі переповнене несприятливим для екології матеріалом, яке з роками лише збільшується в кількості.

Ні для кого не новина, як довго розкладається пластик та наскільки шкідливе його спалювання. Штучні квіти, які втратили привабливий вигляд, викидають просто обабіч кладовища. Засмічення території, яка служить місцем погребіння наших близьких, зовсім не перегукується з повагою, яку ми хочемо до них проявити.



Журналісти Ігоря Бігуна з Собору Різдва Христового у Володимирі-Волинському, що думає церква про забруднення екології пластиковими квітами, які скоро знову масово закуповуватимуть.



На могилки не завжди носили штучні квіти

«Я пам’ятаю, як років 40 назад носили лише живі квіти, навіть похоронні вінки робили з гілок ялини, а каркас був дерев’яний. З першими кооперативами в 90-х роках почали масово виготовляти штучні рослини з легкодоступних матеріалів. Пластмаса прийшла не так і давно», – згадує панотець.



Духовний настоятель запевнив, що церква не має ніякого відношення до традиції прикрашання могил штучними квітами і абсолюно це не підримує.

«Ми вже років 6 закликаємо прихожан проявляти шану до померлих саме живими квітками і більше того – показуємо це на своєму прикладі. Як би це не було затратно, на свята ми прикрашаємо храм живою флорою».



Штучна квітка, принесена в подарунок покійному – символ неповаги

«Жива квітка – це прояв любові й поваги до близького, її треба не лише купити й принести покійнику, а й посадити та доглянути – а це вже в рази більші фізичні затрати, які й показують ваше вміння виризити турботу й любов до людини, яка відійшла у вічність”, – запевняє отець Ігор.



Душа покійного, за словами священика, найбільше потребує 3-х речей: молитви, посту та милосердя зі сторони його близького.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цукерки та пластиковий посуд на могилах, такі ж квіти, штучні вінки, які потім перетворюються в гори сміття – атмосфера, яка панує на цвинтарі не лише в Поминальну неділю після Великодня.Федорівське кладовище у Володимирі переповнене несприятливим для екології матеріалом, яке з роками лише збільшується в кількості.Ні для кого не новина, як довго розкладається пластик та наскільки шкідливе його спалювання. Штучні квіти, які втратили привабливий вигляд, викидають просто обабіч кладовища. Засмічення території, яка служить місцем погребіння наших близьких, зовсім не перегукується з повагою, яку ми хочемо до них проявити.Журналісти БУГу поцікавилися в отцяз Собору Різдва Христового у Володимирі-Волинському, що думає церква про забруднення екології пластиковими квітами, які скоро знову масово закуповуватимуть.«Я пам’ятаю, як років 40 назад носили лише живі квіти, навіть похоронні вінки робили з гілок ялини, а каркас був дерев’яний. З першими кооперативами в 90-х роках почали масово виготовляти штучні рослини з легкодоступних матеріалів. Пластмаса прийшла не так і давно», – згадує панотець.Духовний настоятель запевнив, що церква не має ніякого відношення до традиції прикрашання могил штучними квітами і абсолюно це не підримує.«Ми вже років 6 закликаємо прихожан проявляти шану до померлих саме живими квітками і більше того – показуємо це на своєму прикладі. Як би це не було затратно, на свята ми прикрашаємо храм живою флорою».«Жива квітка – це прояв любові й поваги до близького, її треба не лише купити й принести покійнику, а й посадити та доглянути – а це вже в рази більші фізичні затрати, які й показують ваше вміння виризити турботу й любов до людини, яка відійшла у вічність”, – запевняє отець Ігор.Душа покійного, за словами священика, найбільше потребує 3-х речей: молитви, посту та милосердя зі сторони його близького.

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