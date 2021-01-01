9 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 9 квітня, християни відзначають день Мотрони, яку вважали покровителькою господинь. Жінки цього дня зверталися до неї з молитвою, щоб Мотря допомогла їм у домашніх справах.Також сьогодні відзначають Песах-2021 року, найдавніше з єврейських свят.Сьогодні відзначають день народження відомий хірург, завідувач хірургічним відділенням КНП «турійська ЦРЛ Турійської районної ради», директор ТзОВ «Протезист» ЛТДТакож особисте свято у громадської діячкиЩиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ• Не рекомендується робити косметичні процедури• Не можна струшувати ковдри 9 квітня і міняти постільну білизну