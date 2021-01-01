9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 9 квітня, християни відзначають день Мотрони, яку вважали покровителькою господинь. Жінки цього дня зверталися до неї з молитвою, щоб Мотря допомогла їм у домашніх справах.
Також сьогодні відзначають Песах-2021 року, найдавніше з єврейських свят.
Сьогодні відзначають день народження відомий хірург, завідувач хірургічним відділенням КНП «турійська ЦРЛ Турійської районної ради» Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Мікульський.
Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.
Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не рекомендується робити косметичні процедури
• Не можна струшувати ковдри 9 квітня і міняти постільну білизну
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Також сьогодні відзначають Песах-2021 року, найдавніше з єврейських свят.
Сьогодні відзначають день народження відомий хірург, завідувач хірургічним відділенням КНП «турійська ЦРЛ Турійської районної ради» Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Мікульський.
Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.
Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.
Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не рекомендується робити косметичні процедури
• Не можна струшувати ковдри 9 квітня і міняти постільну білизну
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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