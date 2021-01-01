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9 квітня на Волині: гортаючи календар

9 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 9 квітня, християни відзначають день Мотрони, яку вважали покровителькою господинь. Жінки цього дня зверталися до неї з молитвою, щоб Мотря допомогла їм у домашніх справах.
Також сьогодні відзначають Песах-2021 року, найдавніше з єврейських свят.

Сьогодні відзначають день народження відомий хірург, завідувач хірургічним відділенням КНП «турійська ЦРЛ Турійської районної ради» Любомир Валіхновський, директор ТзОВ «Протезист» ЛТД В’ячеслав Мікульський.

Також особисте свято у громадської діячки Юлії Ткачук.

Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо безмежної любові, міцного здоров’я, довголіття.

Іменинники у цей день – Марта, Панас, Єфрем, Макар, Олександр, Павло та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не рекомендується робити косметичні процедури
• Не можна струшувати ковдри 9 квітня і міняти постільну білизну


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