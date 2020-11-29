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Снігу більше не буде: синоптик розповів, коли холодний фронт покине Україну

Снігу більше не буде: синоптик розповів, коли холодний фронт покине Україну
Поточний період похолодання в Україні пов’язаний з тим, що через територію країни йде холодний повітряний фронт. Про це повідомив провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило. Про це пише Всесвіт.

«Він почав подорож по нашій країні 6 квітня, і викликав опади. Переважно мокрий сніг в західних і центральних областях, частково на півночі», – уточнив він.

З цієї причини протягом декількох наступних днів нічна погода в Україні буде досить холодною – від -3 ° до + 3 ° в залежності від території.
«Основне похолодання торкнеться північно-західної половини України, де нічні температури будуть негативними. Але вдень дуже холодно не буде – від + 8 ° до + 15 °», – сказав Мурмило.

Що стосується снігу, то 7 квітня був останній сніговий день для жителів Житомирської та Вінницької областей. Далі опади якщо і будуть, то тільки у вигляді дощу, а ще пізніше опади взагалі припиняться, повідомив синоптик.

Вже 11 квітня холодний фронт покине територію країни, йому на зміну прийде тепла повітряна маса, і почнеться поступове підвищення температури. При цьому можливі невеликі дощі і сильний вітер.
Потепління спершу прийде на схід країни.

«Там вже з 11 квітня буде + 15 ° і вище», – зазначив Мурмило.
На решту території України потепління прийде трохи пізніше, після 12 квітня.

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Теги: Мурмило, прогноз, сніг
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