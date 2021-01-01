Назвали найбагатші волинські громади
Сьогодні, 02:27
Фінансові звіти волинських громад за перший квартал 2021.
Підгайцівська громада Волинської області має найвищий рівень доходів в розрахунку на одного мешканця - 2277 гривень.
Рейтинг громад за власними доходами в розрахунку на одного жителя оприлюднив у facebook ексголова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Після Підгайцівської громади на другому місці Боратинська - 2216 гривень на одного жителя.
У Луцькій міській громаді, яка опинилася на третій позиції, цей показник становить 1850 гривень.
Четверте місце займає Володимир-Волинська міська громада - 1764 гривні. На 5-му Вишнівська сільська громада - 1660 гривень. У Ковельської міської громади дохід на одного мешканця 1600 гривень.
Також у ТОП-10 потрапили Рівненська сільська, Любомльська, Ківерцівська та Устилузька міські громади.
Найменший показник доходів на одного жителя у першому кварталі зафіксований у Велимченській сільській громаді - 287 гривень.
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Підгайцівська громада Волинської області має найвищий рівень доходів в розрахунку на одного мешканця - 2277 гривень.
Рейтинг громад за власними доходами в розрахунку на одного жителя оприлюднив у facebook ексголова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Після Підгайцівської громади на другому місці Боратинська - 2216 гривень на одного жителя.
У Луцькій міській громаді, яка опинилася на третій позиції, цей показник становить 1850 гривень.
Четверте місце займає Володимир-Волинська міська громада - 1764 гривні. На 5-му Вишнівська сільська громада - 1660 гривень. У Ковельської міської громади дохід на одного мешканця 1600 гривень.
Також у ТОП-10 потрапили Рівненська сільська, Любомльська, Ківерцівська та Устилузька міські громади.
Найменший показник доходів на одного жителя у першому кварталі зафіксований у Велимченській сільській громаді - 287 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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