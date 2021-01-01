Назвали найбагатші волинські громади





Підгайцівська громада Волинської області має найвищий рівень доходів в розрахунку на одного мешканця - 2277 гривень.



Рейтинг громад за власними доходами в розрахунку на одного жителя оприлюднив у Андрій Линдюк.



Після Підгайцівської громади на другому місці Боратинська - 2216 гривень на одного жителя.



У Луцькій міській громаді, яка опинилася на третій позиції, цей показник становить 1850 гривень.







Четверте місце займає Володимир-Волинська міська громада - 1764 гривні. На 5-му Вишнівська сільська громада - 1660 гривень. У Ковельської міської громади дохід на одного мешканця 1600 гривень.



Також у ТОП-10 потрапили Рівненська сільська, Любомльська, Ківерцівська та Устилузька міські громади.



Найменший показник доходів на одного жителя у першому кварталі зафіксований у Велимченській сільській громаді - 287 гривень.



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