Харчування в українській армії суттєво погіршилося

Руслан Хомчак визнав, що в армії суттєво погіршився харчування захисників. Так, на одну людину виділяють всього 81 грн для закупівлі добового набору продуктів. Він зазначив, що відповідальність за зазначений напрямок забезпечення несе Міністерство оборони. Про це повідомляє



«Є у мене інформація, що сьогодні харчування в Збройних силах залишає бажати кращого. Взагалі забезпечення ЗСУ харчуванням – це функція відповідних структур Міністерства оборони України. На них це належить, вони повинні забезпечити, щоб ВСУ були нагодовані, щоб у них були продукти, було приготовлено. Тому про всі проблеми, які є, ми доповідаємо в Міноборони. Я знаю, що воно реагує на ці питання. Проблеми є, крадуть теж», – сказав Хомчак.



«Взагалі нумо говорити відверто: сьогодні за каталогом продуктів, який ввели, розширили асортимент, добова видача – 81 грн. Ось ви мені скажіть: людина нормальна, взагалі людина за нашими цінами, які сьогодні є в державі, може наїстися? Але наїдаються» – обурився головнокомандувач.



Підсумовуючи, Хомчак зазначив, що восени порівняв фінансування харчування військових і вихованців в школах-інтернатах. З’ясувалося, що в останні виділяють по 136 грн, а захисникам тільки по 81,27 грн. Про такий розрив був проінформований навіть міністр оборони Андрій Таран.



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