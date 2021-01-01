Українці назвали головні проблеми в країні – опитування





Такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні. Погляд громадян», проведенного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, - пише



На четвертому місці – економічна ситуація в країні та низький рівень життя населення (49,1%), при цьому корупція у владі (39,8%) та якість медичного обслуговування (38,2%) є найбільш важливими для більше ніж третини громадян.



Екологічна ситуація посідає сьому позицію у рейтингу найболючіших проблем країни, через неї непокояться понад чверть опитаних (25,6%). Так само, як і через відсутність ефективних реформ – ця проблема знаходиться на восьмому місці (25,5%).



Кожний п’ятий українець (21,2%) переживає через карантинні заходи, які вживає влада у зв’язку з пандемією коронавірусу Covid-19, а кожний шостий (16,4%) – через Анексію Криму – вона завершує першу десятку даного рейтингу.

Дослідження «Екологічні трен

ди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п’ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв’ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.



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