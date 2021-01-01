В Україні планують з 2027 року запустити старшу профільну школу

В Україні планують впроваджувати з 2027 року старшу профільну школу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.«У планах – забезпечити професійну орієнтацію учнів за допомогою створення ефективної системи профорієнтації, а також створити умови для впровадження з 2027 року старшої профільної школи, зокрема шляхом затвердження Положення про ліцей та внесення необхідних змін до Положення про науковий ліцей», - йдеться в повідомленні з посиланням на план пріоритетних дій уряду на 2021 рік, затверджений 24 березня.Загалом, як вказано, на 2021 рік уряд і МОН планують системно розвивати шкільну освіту. "Зокрема, це стосується продовження реформи “Нова українська школа” (НУШ), створення умов для впровадження старшої профільної школи, розвитку позашкілля та інклюзивної освіти. За цей рік ми також плануємо ухвалити низку нормативних документів, необхідних для впровадження змін, які потребує шкільна освіта", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.Повідомляється, що зокрема, планується затвердити модельні навчальні програми на основі нового Державного стандарту базової середньої освіти та затвердженої у лютому 2021-го типової освітньої програми, а також забезпечити учнів 4-х класів підручниками для НУШ.Також планується затвердити професійний стандарт за професією "Керівник закладу загальної середньої освіти". Він визначатиме функції та компетентності керівника закладу, засади його професійного зростання. Також у планах – проведення сертифікації педагогічних працівників початкової освіти в межах чинного пілотного проекту.Окрім того, на 2021 рік також заплановано внесення необхідних змін до ЗУ "Про позашкільну освіту", що дозволить привести його у відповідність із законом "Про освіту"; схвалення урядом створення мережі екзаменаційних центрів - для проведення оцінювання учнів з допомогою комп’ютерів, а також нових положень про спеціальні заклади освіти - для удосконалення підходів до організації навчання в них.Також планується визначити новий порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.