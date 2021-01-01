Один з найбільших показників за весь час: повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу

19 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 09 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.Відповідні дані оприлюднив міністр охорони здоров'яДобовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні, він увійшов до трійки найбільших за весь час пандемії: 2 квітня виявили 19 893 інфікованих COVID-19, 3 квітня — 20 341 (рекорд).Також за минулу добу:госпіталізовано – 4 936 осіб;летальних випадків – 419;одужало – 11 221 особа;здійснили тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 823 674 особи;одужало – 1 395 104 особи;летальних випадків – 36 381;провели ПЛР-тестувань – 8 568 004.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.Вакцинація в Україні:18 569 людей щепили проти COVID-19 за добу 08 квітня 2021 року в Україні.353 147 людини щепили від початку вакцинальної кампанії.Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.Станом на 08 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.