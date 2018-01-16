У Луцьку хлопець і дівчина вкрали прапор з будівлі департаменту муніципальної варти. ВІДЕО
Сьогодні, 09:00
У Луцьку двоє молодих людей зірвали та вкрали задля розваги державний прапор з будівлі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.
Повідомляють, що хлопець та дівчина очевидно були в стані алкогольного сп’яніння, досить зухвало поводили себе, чим порушували громадський порядок. Викравши державний прапор, молоді люди попрямували в напрямку вулиці Кривий Вал, хизуючись вкраденим.
Додають, що такі дії можуть містити ознаки злочинів передбачених частиною 1 статті 338 та статті 296 Кримінального кодексу України.
Усі матеріали та запис з відеокамер передали поліції для встановлення осіб та притягнення їх до відповідальності.
Зауважують, що, дякуючи поліції Волині, менше як за добу цих людей впіймали.
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Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.
Повідомляють, що хлопець та дівчина очевидно були в стані алкогольного сп’яніння, досить зухвало поводили себе, чим порушували громадський порядок. Викравши державний прапор, молоді люди попрямували в напрямку вулиці Кривий Вал, хизуючись вкраденим.
Додають, що такі дії можуть містити ознаки злочинів передбачених частиною 1 статті 338 та статті 296 Кримінального кодексу України.
Усі матеріали та запис з відеокамер передали поліції для встановлення осіб та притягнення їх до відповідальності.
Зауважують, що, дякуючи поліції Волині, менше як за добу цих людей впіймали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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