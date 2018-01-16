У Луцьку хлопець і дівчина вкрали прапор з будівлі департаменту муніципальної варти. ВІДЕО

У Луцьку двоє молодих людей зірвали та вкрали задля розваги державний прапор з будівлі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.Повідомляють, що хлопець та дівчина очевидно були в стані алкогольного сп’яніння, досить зухвало поводили себе, чим порушували громадський порядок. Викравши державний прапор, молоді люди попрямували в напрямку вулиці Кривий Вал, хизуючись вкраденим.Додають, що такі дії можуть містити ознаки злочинів передбачених частиною 1 статті 338 та статті 296 Кримінального кодексу України.Усі матеріали та запис з відеокамер передали поліції для встановлення осіб та притягнення їх до відповідальності.Зауважують, що, дякуючи поліції Волині, менше як за добу цих людей впіймали.