Курс валют у Луцьку станом на 9 квітня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку станом на 8 квітня 2021 року такий: купівля – 27.82, а продаж – 27.93.
Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.18.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.15, продаж – 7.28.
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Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.18.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.15, продаж – 7.28.
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