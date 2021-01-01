Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Цими вихідними у Луцьку обіцяють сонячну погоду, тому не варто сидіти у чотирьох стінах. Аби лучани мали змогу розважитись після складного робочого тижня, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.
Субота, 10 квітня
О 8 годині біля ресторану «Каша» (Київський майдан, 3) збирають усіх охочих на велопригоду «Весняна сотня». Охочі та активні лучани будуть рухатися маршрутом «Луцьк-Млинів-Хрінники-Луцьк», привал в Хрінниках. Опісля учасникам влаштують посиденьки в ресторані «Каша» та присвоєння зареєстрованим учасникам «Ордену чорного вершника». Вартість: 100 гривень.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/jNR9HZWcFvhDv2ws5.
О 10 годині у George's Club, що у РЦ «Промінь», розпочнеться Чемпіонат Волинської області з динамічної піраміди. Змагання проходитимуть два дні: 10-11 квітня.
Зареєструватися на турнір можна до 16 години 9 квітня за посиланням.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Гусеня» за мотивами п'єси Ніни Гернет. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Шельменко-денщик». Це комедія на дві дії за твором Григорія Квітки-Основ'яненка. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 19 годині 10 та 11 квітня у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) – прем'єра вистави «Така жизнь». Це кітч на 12 сцен за п'єсою «Зіскочити з петель або Штриперда» Олени Шевченко. Режисерка – Руслана Порицька. Вікове обмеження 18+ через використання грубої лайки. Вхід: 150 гривень. Кількість місць: обмежена.
«Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові.
Це дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: криза самовизначення, криза середнього віку, криза довіри до суспільних інституцій та криза ідентичності», - пишуть організатори.
Бронювання за номером: 099 248 18 86.
О 20 годині у пивному клубі «Maydan» (вулиця Євгена Сверстюка, 2) пройде концерт Сергія Ткачука з програмою «Vinyl Radio», гість - луцький музикант «Йорік Анархіст». Місце проведення: зал №2. Вхід вільний.
Бронь столиків за телефоном: 066 008 96 02.
Неділя, 11 квітня
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Котигорошко або Хлопчик з зеленого стручка». Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Сергій Брижань. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Вікентій Прерозумний». Це п'єса-казка на дві дії за твором Ярослава Стельмаха.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 14 годині хореограф Дар'я Єльцова проведе танцювальний майстер-клас від «Життя потребує руху». Вартість одного уроку: 150 гривень.
«Кожне заняття відбуватиметься у форматі танцювального майстер-класу для дівчат 18++, де ми покроково, з нуля, будемо вчити танець. Щоразу новий. Танцювальні стилі - різні», - анонсують організатори.
Запис: 050 907 13 84.
О 16 годині кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла - концерт духової музики. Лучани та гості міста матимуть змогу послухати концертну програму «Benedictus» у виконанні Олени Мацелюх (орган) та Ігоря Мацелюха (флейта Пана). Звучатимуть твори Йоганна-Себастьяна Баха, Сезара Франка, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Жуля Массне, Фріца Крейслера та Астора П’яццолли.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Циганка Аза». Це музична драма на дві дії за твором Михайла Старицького, сценічна редакція Михайла Ілляшенка.
Квитки: 050 66 28 938.
О 20 годині пивний клуб «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошує на StandUp-сольник «Welcome to the KLAB» Олега Грюндіка. Вхід з віковим обмеженням 18 +. Вартість квитка: 70 гривень.
Бронювання столиків: 050 215 41 56.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.
Субота, 10 квітня
О 8 годині біля ресторану «Каша» (Київський майдан, 3) збирають усіх охочих на велопригоду «Весняна сотня». Охочі та активні лучани будуть рухатися маршрутом «Луцьк-Млинів-Хрінники-Луцьк», привал в Хрінниках. Опісля учасникам влаштують посиденьки в ресторані «Каша» та присвоєння зареєстрованим учасникам «Ордену чорного вершника». Вартість: 100 гривень.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/jNR9HZWcFvhDv2ws5.
О 10 годині у George's Club, що у РЦ «Промінь», розпочнеться Чемпіонат Волинської області з динамічної піраміди. Змагання проходитимуть два дні: 10-11 квітня.
Зареєструватися на турнір можна до 16 години 9 квітня за посиланням.
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Гусеня» за мотивами п'єси Ніни Гернет. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Шельменко-денщик». Це комедія на дві дії за твором Григорія Квітки-Основ'яненка. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 19 годині 10 та 11 квітня у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) – прем'єра вистави «Така жизнь». Це кітч на 12 сцен за п'єсою «Зіскочити з петель або Штриперда» Олени Шевченко. Режисерка – Руслана Порицька. Вікове обмеження 18+ через використання грубої лайки. Вхід: 150 гривень. Кількість місць: обмежена.
«Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові.
Це дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: криза самовизначення, криза середнього віку, криза довіри до суспільних інституцій та криза ідентичності», - пишуть організатори.
Бронювання за номером: 099 248 18 86.
О 20 годині у пивному клубі «Maydan» (вулиця Євгена Сверстюка, 2) пройде концерт Сергія Ткачука з програмою «Vinyl Radio», гість - луцький музикант «Йорік Анархіст». Місце проведення: зал №2. Вхід вільний.
Бронь столиків за телефоном: 066 008 96 02.
Неділя, 11 квітня
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Котигорошко або Хлопчик з зеленого стручка». Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Сергій Брижань. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Вікентій Прерозумний». Це п'єса-казка на дві дії за твором Ярослава Стельмаха.
Білети - за номером 050 66 28 938.
О 14 годині хореограф Дар'я Єльцова проведе танцювальний майстер-клас від «Життя потребує руху». Вартість одного уроку: 150 гривень.
«Кожне заняття відбуватиметься у форматі танцювального майстер-класу для дівчат 18++, де ми покроково, з нуля, будемо вчити танець. Щоразу новий. Танцювальні стилі - різні», - анонсують організатори.
Запис: 050 907 13 84.
О 16 годині кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла - концерт духової музики. Лучани та гості міста матимуть змогу послухати концертну програму «Benedictus» у виконанні Олени Мацелюх (орган) та Ігоря Мацелюха (флейта Пана). Звучатимуть твори Йоганна-Себастьяна Баха, Сезара Франка, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Жуля Массне, Фріца Крейслера та Астора П’яццолли.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Циганка Аза». Це музична драма на дві дії за твором Михайла Старицького, сценічна редакція Михайла Ілляшенка.
Квитки: 050 66 28 938.
О 20 годині пивний клуб «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошує на StandUp-сольник «Welcome to the KLAB» Олега Грюндіка. Вхід з віковим обмеженням 18 +. Вартість квитка: 70 гривень.
Бронювання столиків: 050 215 41 56.
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Коментарі 1
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