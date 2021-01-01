Куди піти у Луцьку на вихідних 10–11 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.



Субота, 10 квітня



О 8 годині біля ресторану «Каша» (Київський майдан, 3) збирають усіх охочих на велопригоду «Весняна сотня». Охочі та активні лучани будуть рухатися маршрутом «Луцьк-Млинів-Хрінники-Луцьк», привал в Хрінниках. Опісля учасникам влаштують посиденьки в ресторані «Каша» та присвоєння зареєстрованим учасникам «Ордену чорного вершника». Вартість: 100 гривень.



Реєстрація за посиланням:







О 10 годині у George's Club, що у РЦ «Промінь», розпочнеться Чемпіонат Волинської області з динамічної піраміди. Змагання проходитимуть два дні: 10-11 квітня.



Зареєструватися на турнір можна до 16 години 9 квітня за







Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Гусеня» за мотивами п'єси Ніни Гернет. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Данило Поштарук. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень.



О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Шельменко-денщик». Це комедія на дві дії за твором Григорія Квітки-Основ'яненка. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.



Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.







О 19 годині 10 та 11 квітня у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) – прем'єра вистави «Така жизнь». Це кітч на 12 сцен за п'єсою «Зіскочити з петель або Штриперда» Олени Шевченко. Режисерка – Руслана Порицька. Вікове обмеження 18+ через використання грубої лайки. Вхід: 150 гривень. Кількість місць: обмежена.



«Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові.



Це дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: криза самовизначення, криза середнього віку, криза довіри до суспільних інституцій та криза ідентичності», - пишуть організатори.



Бронювання за номером: 099 248 18 86.







О 20 годині у пивному клубі «Maydan» (вулиця Євгена Сверстюка, 2) пройде концерт Сергія Ткачука з програмою «Vinyl Radio», гість - луцький музикант «Йорік Анархіст». Місце проведення: зал №2. Вхід вільний.



Бронь столиків за телефоном: 066 008 96 02.







Неділя, 11 квітня



Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Котигорошко або Хлопчик з зеленого стручка». Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Сергій Брижань. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.







О 12 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Вікентій Прерозумний». Це п'єса-казка на дві дії за твором Ярослава Стельмаха.



Білети - за номером 050 66 28 938.







О 14 годині хореограф Дар'я Єльцова проведе танцювальний майстер-клас від «Життя потребує руху». Вартість одного уроку: 150 гривень.



«Кожне заняття відбуватиметься у форматі танцювального майстер-класу для дівчат 18++, де ми покроково, з нуля, будемо вчити танець. Щоразу новий. Танцювальні стилі - різні», - анонсують організатори.



Запис: 050 907 13 84.







О 16 годині кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла - концерт духової музики. Лучани та гості міста матимуть змогу послухати концертну програму «Benedictus» у виконанні Олени Мацелюх (орган) та Ігоря Мацелюха (флейта Пана). Звучатимуть твори Йоганна-Себастьяна Баха, Сезара Франка, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Жуля Массне, Фріца Крейслера та Астора П’яццолли.



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.







О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Циганка Аза». Це музична драма на дві дії за твором Михайла Старицького, сценічна редакція Михайла Ілляшенка.



Квитки: 050 66 28 938.







О 20 годині пивний клуб «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошує на StandUp-сольник «Welcome to the KLAB» Олега Грюндіка. Вхід з віковим обмеженням 18 +. Вартість квитка: 70 гривень.



Бронювання столиків: 050 215 41 56.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними у Луцьку обіцяють сонячну погоду, тому не варто сидіти у чотирьох стінах. Аби лучани мали змогу розважитись після складного робочого тижня, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.підготувало добірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.О 8 годині біля ресторану «Каша» (Київський майдан, 3) збирають усіх охочих на. Охочі та активні лучани будуть рухатися маршрутом «Луцьк-Млинів-Хрінники-Луцьк», привал в Хрінниках. Опісля учасникам влаштують посиденьки в ресторані «Каша» та присвоєння зареєстрованим учасникам «Ордену чорного вершника». Вартість: 100 гривень.Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/jNR9HZWcFvhDv2ws5 О 10 годині у George's Club, що у РЦ «Промінь», розпочнеться. Змагання проходитимуть два дні: 10-11 квітня.Зареєструватися на турнір можна до 16 години 9 квітня за посиланням Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -за мотивами п'єси Ніни Гернет. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України. Тривалість вистави: 50 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень.О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться. Це комедія на дві дії за твором Григорія Квітки-Основ'яненка. Режисер-постановник -Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 19 годині 10 та 11 квітня у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) – прем'єра. Це кітч на 12 сцен за п'єсою «Зіскочити з петель або Штриперда» Олени Шевченко. Режисерка –. Вікове обмеження 18+ через використання грубої лайки. Вхід: 150 гривень. Кількість місць: обмежена.«Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові.Це дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: криза самовизначення, криза середнього віку, криза довіри до суспільних інституцій та криза ідентичності», - пишуть організатори.Бронювання за номером: 099 248 18 86.О 20 годині у пивному клубі «Maydan» (вулиця Євгена Сверстюка, 2) пройде, гість - луцький музикант. Місце проведення: зал №2. Вхід вільний.Бронь столиків за телефоном: 066 008 96 02.Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.О 12 годині у Волинському драмтеатрі -. Це п'єса-казка на дві дії за твором Ярослава Стельмаха.Білети - за номером 050 66 28 938.О 14 годині хореографпроведевід «Життя потребує руху». Вартість одного уроку: 150 гривень.«Кожне заняття відбуватиметься у форматі танцювального майстер-класу для дівчат 18++, де ми покроково, з нуля, будемо вчити танець. Щоразу новий. Танцювальні стилі - різні», - анонсують організатори.Запис: 050 907 13 84.О 16 годині кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла -. Лучани та гості міста матимуть змогу послухати концертну програму «Benedictus» у виконанні(орган) та(флейта Пана). Звучатимуть твори Йоганна-Себастьяна Баха, Сезара Франка, Луї В’єрна, Богдана Котюка, Жуля Массне, Фріца Крейслера та Астора П’яццолли.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться. Це музична драма на дві дії за твором Михайла Старицького, сценічна редакціяКвитки: 050 66 28 938.О 20 годині пивний клуб «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) запрошує на. Вхід з віковим обмеженням 18 +. Вартість квитка: 70 гривень.Бронювання столиків: 050 215 41 56.

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