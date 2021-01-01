Коронавірус на Волині: за минулу добу виявили 448 нових інфікованих

За останню добу на Волині зареєстрували 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників — 29). Одужало за добу 340 осіб, летальних випадків – 3.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 50 264 підтверджених випадки COVID-19, з них 2537 – у дітей та 3252 – у медичних працівників. Одужало 42 465 осіб, з них 2036 дітей та 2832 медичних працівники. 828 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 24 медики.Кількість активних хворих – 6968.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Луцьк та м. Нововолинськ, Ковельського, Горохівського, Володимир — Волинського, Маневицького, Турійського та Камінь — Каширського районів (захворіли 8 учнів та 17 педагогів). Наразі продовжують хворіти 173 учні та 241 працівник закладів освіти.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 197 686 осіб. За минулу добу обстежили – 1460 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 108, приватними лабораторіями – 93.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 9053 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 8 квітня 2021 року щеплено 560 осіб.