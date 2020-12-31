На Волині роботодавця оштрафували на 100 тисяч гривень за неоформлених працівників

На Волині інспектори праці виявили 17 неофіційно оформлених працівників.Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.Так, впродовж І кварталу 2021 року інспектори праці провели 46 заходів контролю з питань виявлення неоформлених працівників.За результатами інспекції виявили, що до роботи без належного оформлення трудових відносин допустили 17 працівників. Факти порушень зафіксували на 12 суб’єктів господарювання.Одного роботодавця притягнули до фінансової відповідальності у вигляді штрафу на загальну суму 100 тисяч гривень. Винесли 11 попереджень про відповідальність за порушення законодавства про працю та вручили роботодавцям.Також інформують, що склали та передали до суду 7 протоколів про притягнення суб’єктів господарювання до адміністративної відповідальності за не оформлення трудових відносин з найманими працівниками.