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На Волині роботодавця оштрафували на 100 тисяч гривень за неоформлених працівників

На Волині роботодавця оштрафували на 100 тисяч гривень за неоформлених працівників
На Волині інспектори праці виявили 17 неофіційно оформлених працівників.

Про це інформує Управління Держпраці у Волинській області.

Так, впродовж І кварталу 2021 року інспектори праці провели 46 заходів контролю з питань виявлення неоформлених працівників.

За результатами інспекції виявили, що до роботи без належного оформлення трудових відносин допустили 17 працівників. Факти порушень зафіксували на 12 суб’єктів господарювання.

Одного роботодавця притягнули до фінансової відповідальності у вигляді штрафу на загальну суму 100 тисяч гривень. Винесли 11 попереджень про відповідальність за порушення законодавства про працю та вручили роботодавцям.

Також інформують, що склали та передали до суду 7 протоколів про притягнення суб’єктів господарювання до адміністративної відповідальності за не оформлення трудових відносин з найманими працівниками.


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Теги: штраф, роботодавець, Волинь, працівники
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