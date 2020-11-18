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Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух

Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух
Відбулося чергове засідання робочої групи з покращення організації дорожнього руху у Луцьку.

Обговорили дві схеми організації дорожнього руху на двох важливих ділянках. Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці депутат Луцької міської ради від фракції "СВІДОМИХ" Михайло Наход, - пише Конкурент.
Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух

Кільце біля РЦ "Промінь". Аргументовано та довго обговорювали декілька варіантів, їхні плюси та мінуси. Зупинилися на двох варіантах схем: звичайне кільце та повноцінне турбокільце. Проєктанти мають допрацювати обидва варіанти і винести на голосування робочої групи найближчим часом;
Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух
Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух

Встановлення світлофорів на перехресті пр. Відродження – вул. Кривоноса. Схема майже готова і скоро можна приступати до робіт. Треба долучити до співфінансування робіт Підгайцівську громаду, бо вул. Кривоноса – це уже Липіни.

Окрім того, зважаючи на неодноразові звернення лучан, Михайло Наход наголосив на необхідності корегування роботи світлофору на перехресті Львівська - Даньшина - Городецька.
Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух
Кільце біля «Променя» і нові світлофори: як у Луцьку хочуть вдосконалити рух

Наприкінці засідання Павло Мазилюк з Кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету презентував програмне забезпечення, яке здатне допомогти змоделювати проїзд перехресть за різних конфігурацій та ситуацій. Таке ПЗ було б добре мати у розпорядженні транспортників міста, але коштує воно недешево, – зауважив Михайло Наход.

Депутат закликає подавати пропозиції щодо вдосконалення руху їх обов'язково розглянуть.

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Теги: рух, Луцьк, Михайло Наход, обговорення
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