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Якою буде погода на Волині у понеділок, 12 квітня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 12 квітня
12 квітня волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 14-19° тепла.

12 квітня православна церква відзначає пам’ять Іоанна Лествичника — християнського богослова і філософа, ігумена Синайського монастиря, який жив у 6-7 століттях.

На Русі в цей день пекли спеціальне печиво - драбинки. Тобто з тіста робили дві смужки, паралельні одна одній, а сходинками служили пиріжки. Такі драбинки пеклися для кожного члена сім’ї, тому що це мало принести їм здоров’я. Печиво навіть до церкви приносили, щоб окропити святою водою.

Але були й страшні повір’я в це свято. Люди боялися ходити по двору, тому що вважалося, що домовик скидає стару шкіру, скаженіє і не впізнає господарів. Хтось намагався задобрити його, хтось просто сидів удома до перших півнів, а хтось намагався втихомирити домовика різними способами.

Народні прикмети на 12 квітня:
Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів;
Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою;
Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів;
Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п’ють – до швидкого дощу;
Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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