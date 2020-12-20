Якою буде погода на Волині у понеділок, 12 квітня

12 квітня волинські синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.Про це повідомляє Волинський центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 14-19° тепла.12 квітня православна церква відзначає пам’ять Іоанна Лествичника — християнського богослова і філософа, ігумена Синайського монастиря, який жив у 6-7 століттях.На Русі в цей день пекли спеціальне печиво - драбинки. Тобто з тіста робили дві смужки, паралельні одна одній, а сходинками служили пиріжки. Такі драбинки пеклися для кожного члена сім’ї, тому що це мало принести їм здоров’я. Печиво навіть до церкви приносили, щоб окропити святою водою.Але були й страшні повір’я в це свято. Люди боялися ходити по двору, тому що вважалося, що домовик скидає стару шкіру, скаженіє і не впізнає господарів. Хтось намагався задобрити його, хтось просто сидів удома до перших півнів, а хтось намагався втихомирити домовика різними способами.Дощі ллють у квітні – влітку буде хороший урожай грибів;Бджоли вилітають з вуликів – весна прийшла і буде теплою;Листя на березі розпустилося раніше, ніж на вільсі – влітку буде мало дощів;Бики і корови задирають голови вгору, сонні і мало п’ють – до швидкого дощу;Гуси високо летять – очікується багато дощів і навесні, і влітку.