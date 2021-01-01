Вогонь міг перекинутися на житловий будинок: у місті на Волині горіла господарська споруда

У Любомлі горіла господарська споруда.Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.Так, 8 квітня о 11:53 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу на провулку Промисловому. Об 11:58 за викликом прибули рятувальники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля.З'ясувалося, що вогонь охопив покрівлю й через сильні пориви вітру міг перекинутися на розташований поруч житловий будинок. Вогнеборці локалізували горіння о 12:09, а ліквідували о 12:22.Пожежа знищила покрівлю господарської будівлі на площі 15 м2. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати від знищення господарську будівлю й запобігти поширенню полум'я на житловий будинок.Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем господині.Увечері горіла суха трава, очерет та чагарники на площі пів гектара на околиці смт Маневичі. Пожежу ліквідували співробітники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.