Вогонь міг перекинутися на житловий будинок: у місті на Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:38
У Любомлі горіла господарська споруда.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Так, 8 квітня о 11:53 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу на провулку Промисловому. Об 11:58 за викликом прибули рятувальники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля.
З'ясувалося, що вогонь охопив покрівлю й через сильні пориви вітру міг перекинутися на розташований поруч житловий будинок. Вогнеборці локалізували горіння о 12:09, а ліквідували о 12:22.
Пожежа знищила покрівлю господарської будівлі на площі 15 м2. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати від знищення господарську будівлю й запобігти поширенню полум'я на житловий будинок.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем господині.
Увечері горіла суха трава, очерет та чагарники на площі пів гектара на околиці смт Маневичі. Пожежу ліквідували співробітники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
Так, 8 квітня о 11:53 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу на провулку Промисловому. Об 11:58 за викликом прибули рятувальники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля.
З'ясувалося, що вогонь охопив покрівлю й через сильні пориви вітру міг перекинутися на розташований поруч житловий будинок. Вогнеборці локалізували горіння о 12:09, а ліквідували о 12:22.
Пожежа знищила покрівлю господарської будівлі на площі 15 м2. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати від знищення господарську будівлю й запобігти поширенню полум'я на житловий будинок.
Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем господині.
Увечері горіла суха трава, очерет та чагарники на площі пів гектара на околиці смт Маневичі. Пожежу ліквідували співробітники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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