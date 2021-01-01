Поблизу Мар’янівки щороку горить 400 га торф’яників: Луцька райрада шукає вирішення проблеми





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Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник, депутат Волиньради Юрій Ройко та помічник-консультант народного депутата Вячеслава Рубльова Юрій Харченко побували в Мар’янівці для з’ясування усіх обставин цієї проблеми, яка тягнеться і не вирішується роками.



Мар’янівський селищний голова Олег Басалик розповів, що там, де горить, - це земля за межами населеного пункту і є державною власністю.



«Село Ржищів розташоване за 20 км від Мар’янівки, межує із Львівською областю. Біля цих земель 104 гектари орендує Стоянівський торфобрикетний завод. У них були плани на розширення площ для розробки, але поки такої пропозиції від заводу не надходило. Небезпека полягає у тому, що зі сторони Львівської області років 10 тому 160 гектарів згоріло вщент, яка ситуація із торф’яниками на території Ржищева – невідомо, але горять вони щороку», - сказав очільник громади.



Хоч поблизу є і дві водойми для пожежогасіння, і канали, і справні шлюзи – ситуацію це не рятує.



Як наголосив радник голови Луцької райради Юрій Ройко, оскільки земля є державною власністю, то усі дозволи на розробку цих територій надає Волинська облдержадміністрація. Саме тому до наступної сесії він, як депутат Волиньради, підготує запит для вирішення проблеми мешканців села Ржищів.



Селищний голова Олег Басалик пропонує або відкрити шлюзи і затопити ту територію, або віддати її комусь в оренду для видобутку торфу. З його слів, кілька років тому до Волинської ОДА звертався Лопатинський торфобрикетний завод, але йому відмовили.



Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук вважає, що виходом із ситуації є передача землі у КП «Волиньприродресурс» із подальшою можливою передачею для «Волиньторфу», яке потребує площ для розробки і видобутку торфу, однак для цього треба почути думку керівників цих підприємств. Зрештою голова райради запевнив голову Мар’янівської громади, що триматиме проблему горіння торф’яників на особистому контролі задля її швидкого вирішення.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку мешканці села Ржищів Мар’янівської громади потерпають від торф’яних пожеж. Горить площа у 400 гектарів, тож місцеві мешканці у прямому сенсі не мають чим дихати.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Голова Луцької районної ради, його радник, депутат Волиньрадита помічник-консультант народного депутатапобували в Мар’янівці для з’ясування усіх обставин цієї проблеми, яка тягнеться і не вирішується роками.Мар’янівський селищний головарозповів, що там, де горить, - це земля за межами населеного пункту і є державною власністю.«Село Ржищів розташоване за 20 км від Мар’янівки, межує із Львівською областю. Біля цих земель 104 гектари орендує Стоянівський торфобрикетний завод. У них були плани на розширення площ для розробки, але поки такої пропозиції від заводу не надходило. Небезпека полягає у тому, що зі сторони Львівської області років 10 тому 160 гектарів згоріло вщент, яка ситуація із торф’яниками на території Ржищева – невідомо, але горять вони щороку», - сказав очільник громади.Хоч поблизу є і дві водойми для пожежогасіння, і канали, і справні шлюзи – ситуацію це не рятує.Як наголосив радник голови Луцької райради Юрій Ройко, оскільки земля є державною власністю, то усі дозволи на розробку цих територій надає Волинська облдержадміністрація. Саме тому до наступної сесії він, як депутат Волиньради, підготує запит для вирішення проблеми мешканців села Ржищів.Селищний голова Олег Басалик пропонує або відкрити шлюзи і затопити ту територію, або віддати її комусь в оренду для видобутку торфу. З його слів, кілька років тому до Волинської ОДА звертався Лопатинський торфобрикетний завод, але йому відмовили.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук вважає, що виходом із ситуації є передача землі у КП «Волиньприродресурс» із подальшою можливою передачею для «Волиньторфу», яке потребує площ для розробки і видобутку торфу, однак для цього треба почути думку керівників цих підприємств. Зрештою голова райради запевнив голову Мар’янівської громади, що триматиме проблему горіння торф’яників на особистому контролі задля її швидкого вирішення.

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