МОЗ оновило карантинний розподіл: кількість «червоних» регіонів збільшилася до 13
Сьогодні, 11:07
Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони і збільшило до 13 кількість регіонів у "червоній" зоні.
Про це свідчать дані МОЗ.
Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 9 квітня, у "червоній" зоні знаходяться Київ і 12 областей: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
"Помаранчева" зона зменшилася до 11 регіонів – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.
"Жовтою" залишаються лише Херсонська область. А от "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.
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Про це свідчать дані МОЗ.
Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 9 квітня, у "червоній" зоні знаходяться Київ і 12 областей: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська.
"Помаранчева" зона зменшилася до 11 регіонів – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.
"Жовтою" залишаються лише Херсонська область. А от "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.
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