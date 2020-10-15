Повідомили, коли у Ковелі завершать опалювальний сезон
Сьогодні, 12:00
13 квітня у Ковельській територіальній громаді завершать опалювальний сезон.
Таке рішення прийняли вчора, 8 квітня, під час засідання виконкому, йдеться на сайті Ковельської міськради.
Враховуючи прогноз погоди, вирішили це зробити 13 квітня.
Нагадаємо, що припинити опалювальний сезон 2020–2021 років у місті Ковелі та населених пунктах територіальної громади, можна тоді, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 С.
Про функціонування комунального господарства міста в зимовий період інформував начальник відділу житлово-комунального господарства Сергій Дудка. Він наголосив, що всі підприємства спрацювали добре і з усіма викликами, які цьогоріч підготувала природа, комунальники справились.
Міська влада уже розпочала підготовку до наступної зими. Зокрема, у бюджеті передбачили кошти — 700 тисяч гривень на придбання необхідної техніки.
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Таке рішення прийняли вчора, 8 квітня, під час засідання виконкому, йдеться на сайті Ковельської міськради.
Враховуючи прогноз погоди, вирішили це зробити 13 квітня.
Нагадаємо, що припинити опалювальний сезон 2020–2021 років у місті Ковелі та населених пунктах територіальної громади, можна тоді, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8 С.
Про функціонування комунального господарства міста в зимовий період інформував начальник відділу житлово-комунального господарства Сергій Дудка. Він наголосив, що всі підприємства спрацювали добре і з усіма викликами, які цьогоріч підготувала природа, комунальники справились.
Міська влада уже розпочала підготовку до наступної зими. Зокрема, у бюджеті передбачили кошти — 700 тисяч гривень на придбання необхідної техніки.
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