Спортсмени з Волині здобули 6 медалей на чемпіонаті України з жиму лежачи. ФОТО
Сьогодні, 22:21
У Хмельницькому 6-9 квітня проходив чемпіонат України з жиму лежачи серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат та ветеранів.
Як повідомляє тренер Олег Хом’як, спортсмени команди «Volyn Strength» здобули 6 медалей різного ґатунку, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Мотрунчик Оксана у ваговій категорії 47 кг здобула золоту медаль, віджавши штангу лежачи 102,5 кг і встановила рекорд України та виконала норматив майстра спорту України.
Золоту медаль виборола Ведмідь Оксана у ваговій категорії 52 кг, підкоривши вагу 143,5 кг та встановивши рекорд України.
Чемпіоном України став також Малкуш Михайло у ваговій категорії 59 кг, з результатом 180 кг.Сергій Деняк серед ветеранів другої вікової групи у ваговій категорії 105 кг став чемпіоном України та абсолютним чемпіоном України серед ветеранів М2.
Срібною призеркою стала Бабіляс Софія у ваговій категорії 69 кг, підкоривши штангу ваго 110 кг.
Бронзову сходинку п’єдесталу посів Гринь Тарас у ваговій категорії 74 кг з результатом 200 кг.
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Як повідомляє тренер Олег Хом’як, спортсмени команди «Volyn Strength» здобули 6 медалей різного ґатунку, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Мотрунчик Оксана у ваговій категорії 47 кг здобула золоту медаль, віджавши штангу лежачи 102,5 кг і встановила рекорд України та виконала норматив майстра спорту України.
Золоту медаль виборола Ведмідь Оксана у ваговій категорії 52 кг, підкоривши вагу 143,5 кг та встановивши рекорд України.
Чемпіоном України став також Малкуш Михайло у ваговій категорії 59 кг, з результатом 180 кг.Сергій Деняк серед ветеранів другої вікової групи у ваговій категорії 105 кг став чемпіоном України та абсолютним чемпіоном України серед ветеранів М2.
Срібною призеркою стала Бабіляс Софія у ваговій категорії 69 кг, підкоривши штангу ваго 110 кг.
Бронзову сходинку п’єдесталу посів Гринь Тарас у ваговій категорії 74 кг з результатом 200 кг.
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