Спортсмени з Волині здобули 6 медалей на чемпіонаті України з жиму лежачи. ФОТО





Як повідомляє тренер Олег Хом’як, спортсмени команди «Volyn Strength» здобули 6 медалей різного ґатунку, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Мотрунчик Оксана у ваговій категорії 47 кг здобула золоту медаль, віджавши штангу лежачи 102,5 кг і встановила рекорд України та виконала норматив майстра спорту України.



Золоту медаль виборола Ведмідь Оксана у ваговій категорії 52 кг, підкоривши вагу 143,5 кг та встановивши рекорд України.



Чемпіоном України став також Малкуш Михайло у ваговій категорії 59 кг, з результатом 180 кг.Сергій Деняк серед ветеранів другої вікової групи у ваговій категорії 105 кг став чемпіоном України та абсолютним чемпіоном України серед ветеранів М2.



Срібною призеркою стала Бабіляс Софія у ваговій категорії 69 кг, підкоривши штангу ваго 110 кг.



Бронзову сходинку п’єдесталу посів Гринь Тарас у ваговій категорії 74 кг з результатом 200 кг.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хмельницькому 6-9 квітня проходив чемпіонат України з жиму лежачи серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат та ветеранів.Як повідомляє тренер, спортсмени команди «Volyn Strength» здобули 6 медалей різного ґатунку, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.у ваговій категорії 47 кг здобула золоту медаль, віджавши штангу лежачи 102,5 кг і встановила рекорд України та виконала норматив майстра спорту України.Золоту медаль виборолау ваговій категорії 52 кг, підкоривши вагу 143,5 кг та встановивши рекорд України.Чемпіоном України став такожу ваговій категорії 59 кг, з результатом 180 кг.серед ветеранів другої вікової групи у ваговій категорії 105 кг став чемпіоном України та абсолютним чемпіоном України серед ветеранів М2.Срібною призеркою сталау ваговій категорії 69 кг, підкоривши штангу ваго 110 кг.Бронзову сходинку п’єдесталу посіву ваговій категорії 74 кг з результатом 200 кг.

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