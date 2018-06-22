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Аби не робити ПЛР-тест: на волинських пунктах пропуску громадяни пропонують хабарі

Аби не робити ПЛР-тест: на волинських пунктах пропуску громадяни пропонують хабарі
Громадяни продовжують пропонувати хабарі волинським прикордонникам, аби безперешкодно потрапити в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

П'ять спроб підкупу подорожніми задокументували прикордонники впродовж тижня в пунктах пропуску «Ягодин» та «Доманове».

Українці та іноземці, які слідували з Польщі та Білорусі, аби безперешкодно перетнути кордон, пропонували військовослужбовцям Луцького загону неправомірну вигоду. Громадяни не шкодували доларів, євро та польських злотих, щоб потрапити до України без наявного негативного результату ПЛР тестування і не встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Прикордонники від запропонованих коштів відмовилися. Про усі спроби підкупу повідомили співробітників Національної поліції.

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Теги: Волинь, прикордонники, пункт пропуску, ПЛР, хабар
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