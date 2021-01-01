Завтра, 12 квітня, мешканці 13 луцьких вулиць сидітимуть без світла
Сьогодні, 18:30
Повідомили, де та коли у Луцьку вимикатимуть світло в понеділок, 12 квітня.
Про це йдеться на сайті мерії.
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт вимкнуть електроенергію за такими адресами:
з 09:00 до 20:00 - вул. Рівненська, 54-60, вул. Електроапаратна, вул. Зв'язківців (частково);
з 10.00 до 17.00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7, вул. Боженко (частково), вул. Ковпака (частково);
з 9:00 до 13:00 - вул. Крилова (частково), вул. Б.Хмельницького, 9-19, 6, вул .Шевченка, 1;
з 11.00 до 17.00 - вул. Ковельська (частково), вул. Севастопольська, вул. Копачівська, вул. Милушська (частково).
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Про це йдеться на сайті мерії.
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт вимкнуть електроенергію за такими адресами:
з 09:00 до 20:00 - вул. Рівненська, 54-60, вул. Електроапаратна, вул. Зв'язківців (частково);
з 10.00 до 17.00 - вул. Мамсурова, 2-8, 1-7, вул. Боженко (частково), вул. Ковпака (частково);
з 9:00 до 13:00 - вул. Крилова (частково), вул. Б.Хмельницького, 9-19, 6, вул .Шевченка, 1;
з 11.00 до 17.00 - вул. Ковельська (частково), вул. Севастопольська, вул. Копачівська, вул. Милушська (частково).
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