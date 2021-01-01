Сільрада на Волині не допустила екоінспекторів до перевірки





Про це



На місце події викликали поліцію, аби зафіксувати факт недопуску. Матеріали справи передадуть у правоохоронні органи через перешкоджання працівникам екоінспекції у проведенні контролю за додержанням екологічного законодавства Копачівською сільською радою.



Зауважують, це єдиний орган місцевого самоврядування у Волинській області, який кілька років не допускає працівників екоінспекції до перевірки років.



Нагадаємо, начальник Держекоінспекції у Волинській області Олександр Кралюк у березні провів робочу зустріч з секретарем Копачівської територіальної сільської громади Тетяною Кравчук. Вони обговорювали екологічні проблемні питання на території громади: обліку зелених насаджень, роздільного збору сміття, паспортизації хаотичних сміттєзвалищ, водопостачання об'єктів комунальної сфери, заходи щодо протидії спалювання рослинності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області мали провести планову перевірку щодо дотримання природоохоронного законодавства Копачівської сільської ради. Проте 7 квітня екоінспекторів до перевірки не допустили.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.На місце події викликали поліцію, аби зафіксувати факт недопуску. Матеріали справи передадуть у правоохоронні органи через перешкоджання працівникам екоінспекції у проведенні контролю за додержанням екологічного законодавства Копачівською сільською радою.Зауважують, це єдиний орган місцевого самоврядування у Волинській області, який кілька років не допускає працівників екоінспекції до перевірки років.Нагадаємо, начальник Держекоінспекції у Волинській області Олександр Кралюк у березні провів робочу зустріч з секретарем Копачівської територіальної сільської громади. Вони обговорювали екологічні проблемні питання на території громади: обліку зелених насаджень, роздільного збору сміття, паспортизації хаотичних сміттєзвалищ, водопостачання об'єктів комунальної сфери, заходи щодо протидії спалювання рослинності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію