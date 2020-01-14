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Майже пів століття тому у Луцьку виїхав перший тролейбус: спогади працівників ЛПЕ. ВІДЕО

Майже пів століття тому у Луцьку виїхав перший тролейбус: спогади працівників ЛПЕ. ВІДЕО
У Луцькому підприємстві електротранспорту донині працюють перші тролейбуси, які виходили на маршрути майже пів століття тому. 8 квітня 49 років тому з луцького ДЕПО, як колись називали підприємство, виїхав перший тролейбус.

Працівники підприємства поділилися спогадами у сюжеті "Суспільного".

Зі слів директора ЛПЕ Володимира Пуца, тоді лучани дуже чекали цієї події, адже підготовчий процес був тривалим: будівництво тягових підстанцій і контактної мережі.

Перші тролейбуси, які з'явилися на підприємстві – "ЗіУ" та "Шкода" – досі працюють.

"Це тролейбуси 1978, 1983, 1988 року. Уже тричі списані, але в нас іншого шляху не було", – говорить керівник підприємства.
Майже пів століття тому у Луцьку виїхав перший тролейбус: спогади працівників ЛПЕ. ВІДЕО

Натомість підприємство у 2020 році отримало два нових тролейбуси та ще вісім – у 2021 році. До цього нових тролейбусів підприємство не отримувало. До осені цього року ЛПЕ очікує ще 19 тролейбусів. Зараз тролейбусний парк налічує 60 машин, із яких містом курсують 42-43 тролейбуси.

Працює на підприємстві електротранспорту 45 років інженер Володимир Бабич. Каже: за ці роки змінилися люди та їхнє відношення до своїх обов’язків.
Майже пів століття тому у Луцьку виїхав перший тролейбус: спогади працівників ЛПЕ. ВІДЕО

Серед змін, яких потребує підприємство, називає нову матеріальну базу. Каже: є обладнання, якому майже пів століття.

Працівники цеху технічного обслуговування тролейбусів працюють на підприємстві цілодобово.

"Не змажеш – не поїде", – говорить про свої обов'язки мастильник Іван Залевський. Додає: робота брудна, але відповідальна.
Майже пів століття тому у Луцьку виїхав перший тролейбус: спогади працівників ЛПЕ. ВІДЕО

Серед тих, у кого за плечима багаторічний стаж роботи на підприємстві електротранспорту, нарядчиця служби руху Ольга Дубель. Уже 35 років жінка випускає машини в рейси. Перший тролейбус виїздить на лінію о 5:22. Останній рейс – о 23:50.

"До машини треба звертатися на Ви, тоді машина тебе буде возити на Ви" – говорить Олександр Кононець. Він як старший водій і керівник маршруту виховує молодих працівників.

Усього на підприємстві працює понад триста людей. Найбільше працівників – майже 700 – було тут у 2010-2011 році, додав керівник підприємства, коли виходили на рейси автобуси та ще працювали кондуктори.


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Теги: ЛПЕ, спогади, тролейбуси
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