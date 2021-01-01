Скільки волинян вакцинувалися від COVID-19

Повідомили, скільки жителів Волині отримали щеплення від коронавірусної інфекції.Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови обласної державної адміністраціїрозповіла, що з метою запобігання коронавірусній інфекції в області з 25 лютого розпочали вакцинальну кампанію.Станом на сьогодні отримали щеплення 9 053 волинян. Учора, 8 квітня, в області вакцинували 560 осіб.«Одна вакцина протягом 3 тижнів не дає захисту. Тому всім, хто вакцинувався, потрібно також дотримуватися карантинних обмежень», - додала посадовиця.