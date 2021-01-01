Скільки волинян вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 13:40
Повідомили, скільки жителів Волині отримали щеплення від коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що з метою запобігання коронавірусній інфекції в області з 25 лютого розпочали вакцинальну кампанію.
Станом на сьогодні отримали щеплення 9 053 волинян. Учора, 8 квітня, в області вакцинували 560 осіб.
«Одна вакцина протягом 3 тижнів не дає захисту. Тому всім, хто вакцинувався, потрібно також дотримуватися карантинних обмежень», - додала посадовиця.
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Про це йшлося у п’ятницю, 9 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що з метою запобігання коронавірусній інфекції в області з 25 лютого розпочали вакцинальну кампанію.
Станом на сьогодні отримали щеплення 9 053 волинян. Учора, 8 квітня, в області вакцинували 560 осіб.
«Одна вакцина протягом 3 тижнів не дає захисту. Тому всім, хто вакцинувався, потрібно також дотримуватися карантинних обмежень», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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