На кордоні з Польщею затримали українця, який пред'явив фальшиву довідку про тест на COVID-19

У пункті пропуску «Краківець» українець пред'явив підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.Про це йдеться на сторінці у фейсбуці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Так, 28-річний мешканець Львівщини прямував з Польщі в Україну. Зазначається, що бланк суттєво відрізнявся від оригінального, крім того, прикордонники зателефонували на телефон «Інформаційної лінії» медичного закладу де підтвердили, що цей громадянин не був пацієнтом їх лабораторії.Про виявлення ознак злочину за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», направили повідомлення до Нацполіції.