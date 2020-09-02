Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд в транспорті





Про таку ідею в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко, передає



За його словами, уже розробили документ, який передбачає заміну пільг конкретними виплатами.



Чому скасують пільги на проїзд



Такий підхід дозволить зрівняти права тих громадян, які живуть у великих містах і постійно користуються багатьма видами транспорту, і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.



За словами заступника міністра, в Україні є 8 різних законів, які регламентують право на пільговий проїзд у транспорті. Ними послуговуються 2 мільйони 400 тисяч громадян. Але ці люди живуть зовсім в різних регіонах країни і мають різний доступ до транспортної інфраструктури.



"Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві чи Харкові, вони мають право доступу як мінімум до 4 видів транспорту. Якщо такий пільговик працює, то він використовує цим правом на повну", – наводить приклад Музиченко.



Інший випадок – якщо людина проживає в сільській місцевості, де приміський транспорт працює в режимі 2 або 3 разів на тиждень. Відповідно, у такої людини немає доступу до інфраструктури.



Пільги на розсуд місцевої влади



Наразі за механізмом децентралізації витрати на пільговий проїзд в транспорті переведені на місцеві бюджети. Тому монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті буде передана на розсуд місцевої влади, пояснив Музиченко.



Чиновники на місцях самостійно визначатимуть форму такої монетизації, розміри і періодичність виплат, залежно від можливостей місцевого бюджету. Варіанти виплат різні: це може бути готівка, зараховані кошти на карту або зараховані поїздки на картку.



Документ щодо монетизації пільг на проїзд уже готують у мінсоцполітики.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безкоштовний проїзд у транспорті для пільговий категорій хочуть скасувати. Втім, пільги не куди не зникнуть: їх планують виплачувати грішми "на руки".Про таку ідею в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра соцполітики, передає "24 канал" За його словами, уже розробили документ, який передбачає заміну пільг конкретними виплатами.Такий підхід дозволить зрівняти права тих громадян, які живуть у великих містах і постійно користуються багатьма видами транспорту, і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.За словами заступника міністра, в Україні є 8 різних законів, які регламентують право на пільговий проїзд у транспорті. Ними послуговуються 2 мільйони 400 тисяч громадян. Але ці люди живуть зовсім в різних регіонах країни і мають різний доступ до транспортної інфраструктури."Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві чи Харкові, вони мають право доступу як мінімум до 4 видів транспорту. Якщо такий пільговик працює, то він використовує цим правом на повну", – наводить приклад Музиченко.Інший випадок – якщо людина проживає в сільській місцевості, де приміський транспорт працює в режимі 2 або 3 разів на тиждень. Відповідно, у такої людини немає доступу до інфраструктури.Наразі за механізмом децентралізації витрати на пільговий проїзд в транспорті переведені на місцеві бюджети. Тому монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті буде передана на розсуд місцевої влади, пояснив Музиченко.Чиновники на місцях самостійно визначатимуть форму такої монетизації, розміри і періодичність виплат, залежно від можливостей місцевого бюджету. Варіанти виплат різні: це може бути готівка, зараховані кошти на карту або зараховані поїздки на картку.Документ щодо монетизації пільг на проїзд уже готують у мінсоцполітики.

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