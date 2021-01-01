Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк





Про це Катерина Шкльода.



"Працюючи у Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради загорілася ідеєю створення у Луцьку сучасних просторів для молоді. Таких місць, як на мене, у нас дуже мало. Закордоном бачила багато цікавенних рішень для цього: геопластичні дитячі майданчики, якісні воркаут зони, скейтпарки. І так хотілося, щоб щось подібне почало з’являтися і у нас", - написала депутатка.



Разом із депутатами з фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» мають намір зробити дитячо-молодіжний урбан-парк у Луцьку. Місце для такого парку обрали на проспекті Молоді.



"А дійсно, проспект із найбільш підходящою для цього назвою та без жодного молодіжного об’єкту", - зауважила Катерина Шкльода.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді планують зробити дитячо-молодіжний урбан-парк.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Луцької міськради"Працюючи у Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради загорілася ідеєю створення у Луцьку сучасних просторів для молоді. Таких місць, як на мене, у нас дуже мало. Закордоном бачила багато цікавенних рішень для цього: геопластичні дитячі майданчики, якісні воркаут зони, скейтпарки. І так хотілося, щоб щось подібне почало з’являтися і у нас", - написала депутатка.Разом із депутатами з фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» мають намір зробити дитячо-молодіжний урбан-парк у Луцьку. Місце для такого парку обрали на проспекті Молоді."А дійсно, проспект із найбільш підходящою для цього назвою та без жодного молодіжного об’єкту", - зауважила Катерина Шкльода.

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