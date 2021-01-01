вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк

Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
У Луцьку на проспекті Молоді планують зробити дитячо-молодіжний урбан-парк.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Луцької міськради Катерина Шкльода.

"Працюючи у Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради загорілася ідеєю створення у Луцьку сучасних просторів для молоді. Таких місць, як на мене, у нас дуже мало. Закордоном бачила багато цікавенних рішень для цього: геопластичні дитячі майданчики, якісні воркаут зони, скейтпарки. І так хотілося, щоб щось подібне почало з’являтися і у нас", - написала депутатка.

Разом із депутатами з фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» мають намір зробити дитячо-молодіжний урбан-парк у Луцьку. Місце для такого парку обрали на проспекті Молоді.

"А дійсно, проспект із найбільш підходящою для цього назвою та без жодного молодіжного об’єкту", - зауважила Катерина Шкльода.

Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, дитячо-молодіжний парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні священників раніше вакцинуватимуть від COVID-19
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 10 квітня
Сьогодні, 20:00
Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
Сьогодні, 19:34
Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 19:04
Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
З паперу, тканини, пластику, пап’є-маше: у Луцьку обрали авторів найкращих театральних масок З паперу, тканини, пластику, пап’є-маше: у Луцьку обрали авторів найкращих театральних масок
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 10 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 10 квітня
Сьогодні, 20:00
В Україні ініціюють створення прямого залізничного сполучення між Ужгородом та Луцьком В Україні ініціюють створення прямого залізничного сполучення між Ужгородом та Луцьком
Сьогодні, 16:23
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З паперу, тканини, пластику, пап’є-маше: у Луцьку обрали авторів найкращих театральних масок
Сьогодні, 20:42
 0
В Україні священників раніше вакцинуватимуть від COVID-19
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 10 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
Сьогодні, 19:34
 0
Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8