Воркаут зони та скейтпарки: у Луцьку може з'явитися дитячо-молодіжний парк
Сьогодні, 19:34
У Луцьку на проспекті Молоді планують зробити дитячо-молодіжний урбан-парк.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Луцької міськради Катерина Шкльода.
"Працюючи у Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради загорілася ідеєю створення у Луцьку сучасних просторів для молоді. Таких місць, як на мене, у нас дуже мало. Закордоном бачила багато цікавенних рішень для цього: геопластичні дитячі майданчики, якісні воркаут зони, скейтпарки. І так хотілося, щоб щось подібне почало з’являтися і у нас", - написала депутатка.
Разом із депутатами з фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» мають намір зробити дитячо-молодіжний урбан-парк у Луцьку. Місце для такого парку обрали на проспекті Молоді.
"А дійсно, проспект із найбільш підходящою для цього назвою та без жодного молодіжного об’єкту", - зауважила Катерина Шкльода.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці депутатка Луцької міськради Катерина Шкльода.
"Працюючи у Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради загорілася ідеєю створення у Луцьку сучасних просторів для молоді. Таких місць, як на мене, у нас дуже мало. Закордоном бачила багато цікавенних рішень для цього: геопластичні дитячі майданчики, якісні воркаут зони, скейтпарки. І так хотілося, щоб щось подібне почало з’являтися і у нас", - написала депутатка.
Разом із депутатами з фракції «ЗА МАЙБУТНЄ» мають намір зробити дитячо-молодіжний урбан-парк у Луцьку. Місце для такого парку обрали на проспекті Молоді.
"А дійсно, проспект із найбільш підходящою для цього назвою та без жодного молодіжного об’єкту", - зауважила Катерина Шкльода.
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