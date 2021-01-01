Комісія вирішувала долю другокласника з Волині, якого знайшли в болоті
Сьогодні, 14:47
Сьогодні, 9 квітня, у райдержадміністрації відбулось засідання спеціальної комісії, яка вирішила долю двох братів 7 і 12 років.
Нагадаємо, мова йде про про резонансний випадок, коли на Горохівщині 7-річна дитина пішла з дому і близько 15 годин блукала лісом. Хлопчика розшукали у болоті правоохоронці, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я шашлики хотів зробити», – другокласник з Волині, якого знайшли в болоті. ВІДЕО
Хлопці проживають у неблагополучних умовах та в неповній сім’ї. Тож позиція поліції залишилась незмінною: додому братів не повертати.
Наразі їх готові взяти до себе родичі їхнього батька. Але спеціальна комісія обстежить умови проживання там та вирішить, чи направляти братів у родину. Якщо умови будуть незадовільними, їх помістять у притулок, де можна перебувати до 90 днів. Ще кілька днів вони можуть бути у лікарні.
«Матір подякувала, що поліцейські розшукали її сина, однак наразі ще рано говорити про те, що жінка стала на шлях виправлення», - зазначила очільниця сектору ювенальної превенції ГУНП Інна Остапович.
7-річний Матвійко ж сказав, що після вчорашньої пригоди твердо вирішив стати поліцейським.
«Ми подарували братам наші шеврони та слідкуватимемо й надалі за їхньою долею», - розповів керівник сектору взаємодії з громадами ГУНП Роман Богдан.
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Нагадаємо, мова йде про про резонансний випадок, коли на Горохівщині 7-річна дитина пішла з дому і близько 15 годин блукала лісом. Хлопчика розшукали у болоті правоохоронці, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я шашлики хотів зробити», – другокласник з Волині, якого знайшли в болоті. ВІДЕО
Хлопці проживають у неблагополучних умовах та в неповній сім’ї. Тож позиція поліції залишилась незмінною: додому братів не повертати.
Наразі їх готові взяти до себе родичі їхнього батька. Але спеціальна комісія обстежить умови проживання там та вирішить, чи направляти братів у родину. Якщо умови будуть незадовільними, їх помістять у притулок, де можна перебувати до 90 днів. Ще кілька днів вони можуть бути у лікарні.
«Матір подякувала, що поліцейські розшукали її сина, однак наразі ще рано говорити про те, що жінка стала на шлях виправлення», - зазначила очільниця сектору ювенальної превенції ГУНП Інна Остапович.
7-річний Матвійко ж сказав, що після вчорашньої пригоди твердо вирішив стати поліцейським.
«Ми подарували братам наші шеврони та слідкуватимемо й надалі за їхньою долею», - розповів керівник сектору взаємодії з громадами ГУНП Роман Богдан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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