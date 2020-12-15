Викрадену 4 роки тому на Волині скульптуру повернули на місце
Сьогодні, 15:20
У Володимирі-Волинському викрадену чотири роки тому пам'ятну дошку з мідним горельєфом художника-монументаліста Миколи Рокицького повернули на місце. Неушкоджену скульптуру з новим кріпленням повісили на фасад "червоної школи" – колишньої чоловічої гімназії на вулиці Драгоманова, 11.
Як розповів Суспільному телефоном заступник міського голови Андрій Гудим, горельєф із зображенням волинського художника знаходився у хорошому стані.
Горельєф у 2017 році намагалися поцупити невідомі особи, але їм це не вдалося тільки тому, що скульптура дуже важка, каже посадовець.
Відтоді скульптура зберігалася в місцевому комунальному підприємстві "Полігон".
"Кріплення тепер змонтували таким чином, що зняти горельєф практично неможливо. Зробили навіка. Зараз скульптура має ошатний вигляд. На суботнику, який у нас буде, ми ще його помиємо і приберемо територію біля школи", – зазначив заступник міського голови.
Монтаж скульптури тривав приблизно чотири години.
"Завантажили на причеп і потім кріпили горельєф за допомогою автокрана", – додав Андрій Гудим.
Довідково: барельєф уродженцю села Заріччя, знаному художнику, учню відомого живописця Михайла Бойчука – монументалісту Миколі Андрійовичу Рокицькому (1901-1944) – знаходиться на приміщенні чоловічої гімназії. Скульптуру розмістили у пам'ять про художника, котрий свого часу навчався у стінах "червоної школи".
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Як розповів Суспільному телефоном заступник міського голови Андрій Гудим, горельєф із зображенням волинського художника знаходився у хорошому стані.
Горельєф у 2017 році намагалися поцупити невідомі особи, але їм це не вдалося тільки тому, що скульптура дуже важка, каже посадовець.
Відтоді скульптура зберігалася в місцевому комунальному підприємстві "Полігон".
"Кріплення тепер змонтували таким чином, що зняти горельєф практично неможливо. Зробили навіка. Зараз скульптура має ошатний вигляд. На суботнику, який у нас буде, ми ще його помиємо і приберемо територію біля школи", – зазначив заступник міського голови.
Монтаж скульптури тривав приблизно чотири години.
"Завантажили на причеп і потім кріпили горельєф за допомогою автокрана", – додав Андрій Гудим.
Довідково: барельєф уродженцю села Заріччя, знаному художнику, учню відомого живописця Михайла Бойчука – монументалісту Миколі Андрійовичу Рокицькому (1901-1944) – знаходиться на приміщенні чоловічої гімназії. Скульптуру розмістили у пам'ять про художника, котрий свого часу навчався у стінах "червоної школи".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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