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Викрадену 4 роки тому на Волині скульптуру повернули на місце

Викрадену 4 роки тому на Волині скульптуру повернули на місце
У Володимирі-Волинському викрадену чотири роки тому пам'ятну дошку з мідним горельєфом художника-монументаліста Миколи Рокицького повернули на місце. Неушкоджену скульптуру з новим кріпленням повісили на фасад "червоної школи" – колишньої чоловічої гімназії на вулиці Драгоманова, 11.

Як розповів Суспільному телефоном заступник міського голови Андрій Гудим, горельєф із зображенням волинського художника знаходився у хорошому стані.

Горельєф у 2017 році намагалися поцупити невідомі особи, але їм це не вдалося тільки тому, що скульптура дуже важка, каже посадовець.

Відтоді скульптура зберігалася в місцевому комунальному підприємстві "Полігон".
Викрадену 4 роки тому на Волині скульптуру повернули на місце

"Кріплення тепер змонтували таким чином, що зняти горельєф практично неможливо. Зробили навіка. Зараз скульптура має ошатний вигляд. На суботнику, який у нас буде, ми ще його помиємо і приберемо територію біля школи", – зазначив заступник міського голови.

Монтаж скульптури тривав приблизно чотири години.

"Завантажили на причеп і потім кріпили горельєф за допомогою автокрана", – додав Андрій Гудим.

Довідково: барельєф уродженцю села Заріччя, знаному художнику, учню відомого живописця Михайла Бойчука – монументалісту Миколі Андрійовичу Рокицькому (1901-1944) – знаходиться на приміщенні чоловічої гімназії. Скульптуру розмістили у пам'ять про художника, котрий свого часу навчався у стінах "червоної школи".

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Теги: крадіжка, гімназія, Володимир
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