В Україні ініціюють створення прямого залізничного сполучення між Ужгородом та Луцьком

Едгар Токар та Федір Шандор, обрані від політичної партії «Слуга Народу», ініціюють відкриття нового залізничного маршруту, який би об'єднав два обласних центри Західної України - Луцьк та Ужгород та дві області - Волинську і Закарпатську.



Про це вони написали у депутатському зверненні на ім'я директора Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації Едуарда Маляра, - пише



Депутати зазначають, що відсутність прямого залізничного сполучення не дозволяє повністю реалізувати туристичний потенціал Закарпатській області.

Едгар Токар та Федір Шандор

Вони проаналізували, що населення Волинської області, за інформацією із відкритих джерел, становить приблизно 1027,4 тис. осіб. Окрім цього, Волинська область межує із двома країнами: Республікою Білорусь та Республікою Польща. Значна частина туристів із вказаних країн може потрапити на територію Закарпатської області саме транзитом через Волинську область. Тобто, забезпечення прямого залізничного сполучення із Волинською областю створюватиме передумови для розвитку туристичної галузі у Закарпатській області.



Водночас транспортне сполучення між Закарпатською та Волинською областями на даний час слаборозвинуте та обмежується одним автобусним маршрутом, який не покриває повною мірою потребу у пасажирських перевезеннях між цими областями.



«Окремо варто зазначити, що створення умов для поєднання обласних центрів мережею швидкісних (від 160 до 200 км/год. – до 2025 року) та високошвидкісних (від 250 до 400 км/год. – до 2030 року) залізничних перевезень, зокрема на основі державно-приватного партнерства з метою підвищення якості пасажирських перевезень відповідно до законодавства ЄС, є одним із пріоритетних завдань, що закріплене Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року №430-р.», - йдеться у документі.

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